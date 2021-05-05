想知道如何不用線上翻譯工具就能將 Word、PDF 文件內容直接翻譯嗎？就讓小編透過 Google 雲端及 Google 翻譯教大家如何輕鬆做到吧！以前要將 Word、PDF 文件裡的內容進行翻譯的話，必須透過線上翻譯工具才可以辦到，不過現在我們只要使用 Google 雲端及 Google 翻譯這兩項功能，便可快速進行 Word、PDF 文件翻譯，要翻成它國語言也沒問題，就讓我們趕緊往下看怎麼操作吧！若你在找有好用的 PDF 轉檔工具的話，可參考這篇：PDF Converter 線上 PDF 轉檔神器！

Google 雲端翻譯教學

當我們打開 Google 雲端後，便可點擊「新增」>「檔案上傳」。

小編這邊就用 PDF 來示範，在上傳好的 PDF 檔上，按下滑鼠右鍵，點選「選擇開啟工具」>「Google 文件」。

接著我們在便可在 Google 文件中，點選上方的「工具」>「翻譯文件」。

在翻譯文件介面中，會有「選擇語言」功能，共有超過 10 種以上的與彥能讓你做選擇，選擇你要翻譯語言後，按下「翻譯」即可。

這樣一來，你的 PDF 文件內的內容就翻譯完成了。

Google 翻譯文件教學

若你覺得使用 Google 雲端硬碟不習慣的話，可以選擇使用 Google 翻譯，只要點選左上的「文件」便可點選「瀏覽你的電腦」選擇你要進行翻譯的文件。

小編這邊就用 Word 來做示範，選好要翻譯的檔案後，再來選定上方的翻譯語言，好了之 後便可按右下方的「翻譯」按鈕。

接著你便可以看到翻譯後的文字內容囉！是不是既方便又實用呢！對於正在找尋快翻譯 PDF、Ｗord 文件方法的朋友，趕緊參考以上 Google 雲端及 Google 翻譯教學試試看吧！