你知道 Facrbook App 可以使用夜間模式了嗎？今天就是要教大家如何開啟 FB 夜間模式，以及如何設定一鍵切換 FB App 黑白顏色介面！目前 FB 電腦版早就可以使用夜間模式，但 FB 手機版直到近日才慢慢向用戶推出「夜間模式」服務，目前雖然不是每個人都享有這項功能，但之後在手機中看到夜間模式功能時，便可依照本篇教學來做設定，讓你在夜晚滑 FB 也不覺得螢幕刺眼，同時也會教你如何設定切換黑白介面功能，就讓我們往下看吧！更多 FB 隱藏技巧可以參考這篇：後悔刪除 Facebook 貼文該如何救回？用這招即刻恢復！

如何開啟 Facrbook App 夜間模式？（iOS / Android）

首先在你的 FB 頁面中，點擊右下角的「功能表」圖示，接著點選「設定和隱私」，點開後會就可看到「夜間模式」的選項。

進到夜間模式中點選「開啟」選項，你的 Facebook App 就會變成夜間模式囉！

如何一鍵切換 Facebook App 黑白顏色頁面？（iOS）

想讓 iPhone 自動幫你切換 Facebook App 黑白顏色介面嗎？首先先到「設定」＞「控制中心」，將「深色模式」加入控制項目。

接著回到 FB 夜間模式中點選「系統」選項，若你是跟小編一樣拿的是 iPhone 11 Pro Max 的朋友，請將手指在螢幕上從右上角往左下角滑動開啟「控制中心」，接著點選剛剛加入的「深色模式」便可讓 iPhone 自動幫你切換 Facebook App 黑白顏色介面囉！想在晚上滑 FB 不讓眼睛看得那麼吃力嗎？趕緊用本篇教學步驟開啟 FB 夜間模式保護眼睛吧！