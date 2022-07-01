YouTube 是一個最受歡迎的影音共享平台，我們可以用來上傳、下載、觀看、評論和點贊影片。大多數用戶都喜歡把影片下載到自己的設備，尤其是那些高畫質的影片，但是我們要怎麽樣才能把高畫質和 4K 影片下載到我們的設備上呢？

本文介紹可以在不丟失原始畫質的情況下用高清 YouTube 影片下載器下載高質量影片。

最好的YouTube 影片下載器 | 以高清、4K 格式下載 YouTube 影片

YT Saver YouTube 下載器 & 轉化器

YT Saver 影片下載器是最好的 YouTube 下載器之一，可以下載任何原始畫質的 YouTube 影片，包括高畫質和 4K。 除了 YouTube，它還支持超過 10,000 多個音樂流媒體網站，包括 Spotify, TikTok, Twitch, Vimeo, 等.。

YT Saver 帶有內建瀏覽器功能，用戶可以在流媒體站點上搜索任何影片或音樂，並將其直接下載到設備上。 與其他 YouTube 下載器不同，YT Saver 允許使用專業版下載無限數量的影片和播放列表。

YT Saver 還提供了一個私人隱私模式，用於保護你的文件，可以不被其他人查看和訪問。 YT Saver 是一款跨平台工具，可在 Windows 和 macOS 上運行，並獲得出色的用戶評價。

主要功能：

  • 從 10,000 多個支持的熱門網站下載任何影片、音樂或播放列表，包括 YouTube、Spotify、TikTok、Facebook、Instagram、Dailymotion、Vimeo、Niconico、Bilibili 等。
  • 一鍵同時下載 YouTube 播放列表、頻道和多個影片
  • 支持所有高畫質影音，如 480p、360p、720p、1080p、2K、4K、8K
  • 支持的輸入格式
    影片：MP4, M4V, 3GP, MPEG, DAT, AVI, ASF, WMV, VOB, MKV, FLV, 3GS, 3G2, F4V, WEBM, TS, RMVB, MOV
    音樂：AAC, AC3, FLAC, M4A, WAV, WMA, AMR, MKA, MP2, AIF, AU, AIFF, CAF, OGG, RAM, RA, M4B, M4R, APE, OPUS, WEBM
  • 支持的輸出格式
    影片：MP4, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, HEVC MP4, HEVC MKV, 3GP, iPhone/iPod, iPad, Android Phone, Android Tablets
    音樂：MP3, M4A, MKA, WAV, AAC, FLAC, AIFF, OGG
  • 下載速度比其他視頻下載器快 10 倍
  • 支持下載 Spotify 的播放列表、專輯、藝術家，最高 320kbps 的音頻質量
  • 用於網絡搜索的內置瀏覽器，可用作影片和音樂編輯器、修剪器和轉換器
  • 支持從 YouTube 下載不同語言的字幕

如何下載 YouTube 高畫質或者 4K 影片？

第 1 步：下載並安裝 YT Saver
確定自己電腦的操作系統並將 YT Saver 下載到電腦中。 打開設定並安裝軟體。

第 2 步：複製 YouTube 影片網址
打開網路瀏覽器並輸入 youtube.com。 然後搜尋您要下載的影片或播放列表。 單擊影片/播放列表並從網址列中複製 URL。 要獲取單個影片的 URL，您可以右鍵單擊影片並選擇複製影片 URL。

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第 3 步：設定輸出格式
要設定輸出格式，請單擊右上角的設定圖標。 然後從“選單”窗口設定輸出格式、分辨率、目標文件夾等。

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第 4 步：黏貼 YouTube 影片網址
設定配置後，返回主窗口並單擊貼上 URL 按鈕以檢測複製的 URL。 YT Saver 檢測到 URL 後，影片/播放列表將開始下載到目標資料夾。

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第 5 步：下載 YouTube 影片
用戶可以通過單擊“已下載”的項目訪問已經下載到電腦的影片，你也可以點擊播放按鈕直接播放這個影片。

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價格

YT Saver 提供適合每個用戶的價格計劃。 想要試用該軟體的用戶可以購買 1 個月，然後根據需要訂閲，用戶可以隨時取消訂閱。

我們建議有 2 個或更多的使用成員的可以選擇家庭計劃，因為它最多支持 5 台 PC。 最受歡迎的計劃是只收取一次性費用的終身計劃。現在使用優惠券碼 YTSAVERRE20，可以 享受 20% 的折扣。

計劃 價格
1個月

$9.95
1 $24.95
終生 $29.95
家庭 $39.95

總結

除了 YT Saver 之外，沒有其他更適用用戶的 4K 影片下載器，可以幫助你下載高畫質和 4K 畫質的 YouTube 影片。 該軟體操作簡單，很適用新手用戶。

我們建議在購買專業版之前先試用免費版，以了解該工具。立即加入 YT Saver 並以折扣價購買該軟體。

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