YouTube 影音如何下載一直是很熱門的問題，但是有個知名的線上下載工具 peggo 網站已經掛掉了，但是大家別擔心，小編這邊幫大家整理了 10 款 YouTube 影音下載方法，不管你是要把 YouTube 音樂裁切成 MP3 鈴聲，還是要下載 YouTube 影片，只要把這篇文章收藏在瀏覽器書籤中，未來要用的時候就可以馬上打開馬上使用囉～

1. 網址減去 ube

△ 只要在 YouTube 影片的網址上動點小手腳就會給我們大大的驚喜，將影片網址的 youtube 縮短成 yout 就可以開啟下載頁面，不論是要下載 MP3 還是 MP4 都可以，是要下載整首歌曲還是某個片段也可以，一切都可以隨我們高興。當你找到需要下載的 YouTube 網頁後，將原始網址上的 youtube 改成 yout 按下鍵盤上的 Enter，就可以進入下載的頁面。

2. 網址加入 ss

△ 下載 YouTube 影片的教學分享過好幾幾幾幾幾個，一輩子都記得系列又要 +1 了，這次要分享的是史上無敵最簡單的下載 YouTube 影片教學，不用開啟任何網址，什麼 ABCD 狗咬豬，26 字母很難記，你只需要記得「S」，只要在 YouTube 影片網址加入「ss」就能夠免費下載 YouTube 影片，而且不論電腦或是手機都能下載，來學一下，保證你一次就學會！

3. 網址加入 to

△ YouTube 影片和音樂很多，不論是西洋、華語的流行音樂在這也都能找到，想從 YouTube 上聽音樂，但手機網路沒吃到飽該怎麼辦？教你一招免安裝軟體，只要在 YouTube 網址上加「to」就能線上快速下載 YouTube 音樂，只要將 YouTube 下載到手機裡沒有網路也能盡情聽歌。

4. 網址加入 conv

△ 一輩子都記得系列再+1，只要在 YouTube 網址加上 conv 就能轉換到下載頁面，CONV. 支援下載 MP3、GIF、MP4 等 3 種格式的檔案，而且下載前還可以進入剪輯模式，喜歡的歌曲也能透過這剪輯功能變成手機鈴聲，調整好要剪輯的時間後儲存成 MP3 就是鈴聲，儲存成 GIF 檔就變成動畫，編輯功能非常的簡單。

5. TubGet

△ 想要下載網路影片時就快直接開啟 TubGet 網站，TubGet 支援多達 92 個線上影片網站下載功能，網路影片不論是要下載 MP4 影片檔或是 MP3 音樂檔都沒問題，最常見的 MP3、M4R、3GP、MOV、MP4、FLV和 AVI ..等下載格式也有支援，YouTube、Facebook、Youku 優酷網、土豆網、Vimeo 這些我們最常下載影片和音樂的網站也都在支援的範圍內，要下載影片就交給 TubGet 網站吧！

6. Rdownloader



△ YouTube 影片如何轉為 MP3 並下載到電腦？除了影片之外，YouTube 也是許多人聽音樂的管道，今天分享這個 Rdownloader YouTube 影音下載器，不需安裝任何 APP、下載任何軟體，直接開啟瀏覽器就可以下載 YouTube 影片及音樂，支援 MP4，MP3，WEBM，3GP，AVI 等多媒體格式，有需要的人就趕快將它收下吧！

7. KMPlayer 內建 YouTube 影音下載功能

△ 影音的需求變高，下載的需求也變高，越來越多影音下載的工具，知名的影音播放器 KMPlayer 原來也內建影音下載功能，除了可以直接開啟 YouTube 播放之外，也內建了基於 youtube-dl 的影音分析下載功能，讓大家貼上網址就可以下載影片 MP4 或是音樂 MP3 檔案，操作也非常簡單，若大家不想額外記住怎麼下載 YouTube 影音的話，使用 KMPlayer 也很方便。

8. 4K YouTube to MP3

△ 線上影音有很豐富的影音資源，除了可以觀看的影片之外，也有很多純音樂的分享，只是以影片的方式來呈現，有些搞不好已經很難找到的歌曲，或許就藏身在這些影片之中，這時候就可以利用 4K YouTube to MP3 這款工具將影片下載成 MP3 的音樂檔案格式，這樣一來就可以放手機、MP3 隨身聽當中聆聽囉！或是有什麼英文影片之類的，下載成 MP3 也能鍛鍊英文聽力唷！

9. ClipGrab

△ YouTube 下載影音你用的都是什麼方法呢？雖然有許多線上工具，不過如果使用頻率高的話，還是要有一款軟體會比較好用，沒錯，今天跟大家分享這款 ClipGrab 影音下載工具，支援 YouTube 影片、音樂下載，格式包含：MPEG4、MP3、WMV、OGG Vorbis & OGG Theora，支援 Windows、Mac、Linux 多系統，最重要的使免費使用、支援中文，還不趕快收下！如果是軟體工具我也喜歡用 4K Video Downloader，線上工具目前使用 9iTube 居多唷！

10. Youtube-DLG

△ 線上影音的時代，想要收藏的影片可能不單單出現在 YouTube 而已，YouTube 下載工具很多，那其他影音網站的影音資源該如何下載？可以試試看 Youtube-DLG，雖然還是以 YouTube 為命名，不過實際上支援的網站清單百百款，譬如大家常使用 Facebook、vimeo 等等影音網站，當然都在支援的列表清單之中，萬一遇到不知道該如何下載的影音資源，就交給 Youtube-DLG 來試試看吧！