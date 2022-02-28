Youtube 上有極度豐富的影音娛樂內容，要如何無毒、安全的從上面下載影片、音樂？最近小編發現一個非常優質的 YouTube 線上下載工具 FLVTOCOM，完全沒有廣告，點擊下載按鈕也不會強迫打開中獎網站等，不論你是要下載 MP3 音樂、MP4 影片、Podcast 或 Vlog 通通都可以很舒服的透過 FLVTOCOM 下載，透過它我們能夠快速將 YouTube 影片轉換成我們想要的格式，如果你覺得它不夠方便，用 321 下載法也是許多人常用的 YouTube 影片下載方式。

進入 FLVTOCOM 首頁後，直接將 YouTube 影片連結貼上，右邊選擇要轉檔為 MP3 或是 MP4，選擇完畢後點擊 Convert to 開始轉檔。

轉檔時間根據你的影片長度而定，像我這部影片時長 42 秒左右，轉檔大約 5 秒鐘內就完成了。

完成後點擊 Download 就會下載到電腦啦，這可能是我看過最乾淨的 YouTube 影片下載工具，完全沒有廣告，也不會強制跳轉，是目前用過最舒服的 YouTube 影片下載工具，未來會不會加廣告不知道，至少目前是一片淨土，會看 YouTube 的朋友收下它吧，或許哪一天就會用到啦。

傳送門：FLVTOCOM