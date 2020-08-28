TikTok 影片如何下載？今天要跟大家分享一款相當強大的線上影片下載工具 Loader.to，不論你是要下載 YouTube 影片為 MP3，還是下載 Facebook、Instagram 影片通通沒問題，能夠下載的網站包含有 YouTube、Vimeo、Souncloud、Facebook、Instagram、Twitter、Twitch、TikTok、IMDB、Dailymotion、YouPorn、Pornhub、XHamster 等 13 個來源，這款工具通通能夠辦到，與其他影片下載工具不同的是，Loader.to 最高支援 8K 畫質影片下載，應該是小編目前看過最高畫質的，各位有需要線上影片下載的，可以將這個工具列入口袋名單。若是要去浮水印可以參考：TikTok Downloader 抖音下載去浮水印教學

進入 Loader.to 首頁後可以看到操作介面囉，直接將要下載的網址貼上即可。由於是線上工具，因此 iPhone、Mac、Windows、Android 要轉檔時，只要用瀏覽器開啟就可以，完全沒有系統限制，手機、電腦都可轉。

接下來選擇格式的部分，Loader.to 支援輸出 MP3、M4A、WEBM、AAC、FLAC、OPUS、OGG、WAV、MP4、WEBM 等影音格式。音質的部分，會盡量維持 320 kBit / s 的高品質。

用 Loader.to 來下載整個 YouTube 播放清單也很方便，可以選擇下載播放清單中的第 N 首到第 M 首歌。

選好格式之後按下 Download 就可以下載影片、音樂囉，過程中完全免費、免登入，只需要貼上網址就可以輕鬆完成影片下載，若影片支援到 8K 也支援 8K 畫質下載，Loader.to 可以說是目前看過最高畫質的線上影片下載工具，若要下載影片的話，這是相當不錯的工具唷，建議大家收下它吧。

Loader.to：https://loader.to/zh-CN/