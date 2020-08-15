TikTok 抖音教學，教大家怎下載無官方浮水印影片!

若想去除 TikTok 影片浮水印的話該怎麼辦呢 ? 別擔心，小編最近剛好找到一個 TikTok Download 免費去除 TikTok 浮水印網站，這功能大多數線上工具無法提供的，且無需下載或安裝任何軟件。TikTok 從剛出來到現在一直是很流行的短視頻社群 App，不但可以和朋友們一起拍影片，還能比較看哪個人拍的影片最新奇最有創意，還可以把看到自己喜歡的影片在載到手機內，不過下載完的影片時會有 TikTok 官方的浮水印在上面。今天就讓小編教大家如何用 TikTok Downloader 在 iPhone 和電腦下載無官方浮水印的 TikTok 抖音影片，將無浮水印的抖音影片儲存到 iPhone 或電腦裡吧。

TikTok Downloader：https://snaptik.app/

iPhone 下載無浮水印版教學

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正常來說我們要下載 TikTok 影片，是不是都會先點選影片右下角的「分享」。

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接著再選擇「儲存影片」，雖然這方式可以快速下載影片到手機，但左上角會有 TikTok 的浮水印。

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如果不想要影片左上角出現官方浮水印的話，首先先點選影片右下角的「分享」>「複製連結」。

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接著打開 iPhone 中的 Safari ，開啟 TikTok Downloader，將剛剛複製好的連結貼上欄位內，再點選綠色下載圖示。接著會出現兩個載點 Server 01 和 Server 02，你選擇其中一個，就能將無浮水印的抖音影片下載到手機內囉！

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下載好的影片會出現在 iPhone 內建的「檔案 」內，你可以直接在這觀看。

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如果想把檔案內的影片儲存到 iPhone 相簿內也是 OK 的，點擊影片左下角的「分享」>「儲存影片」就完成囉 !

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就讓我們來看看完成的 TikTok 無浮水印影片吧 !

電腦下載無浮水印版教學

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首先打開 TikTok 官方網站，可以不用登入也能觀看影片，接著找到自己喜歡很久女生的影片，就停在她的影片畫面拉 !

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接著步驟就跟 iPhone 版教學一樣，點選影片下方的「分享」>「複製連結」。

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在開啟 TikTok Downloader，將剛剛複製好的連結貼上欄位內，再點選綠色下載圖示。

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接著一樣會出現 Server 01 和 Server 02，隨便選一個後，就可將無浮水印的影片下載到電腦內囉！

TikTok Downloader：https://snaptik.app/

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