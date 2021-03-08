萬用影片下載軟體

你常用的影片下載工具是哪一款？小編今天要推間大家的是這款 Video Downloader by Video Octopus 萬用影片下載神器，免安裝任何 App、直接新增 Chrome 外掛，就能夠輕鬆下載網路上任何網站的影片，but ... 唯獨 YouTube 上的影片不能下載，此外 FB、Twitter 或是電影網站的影片通通能夠下載，有需要的朋友可別錯過這款工具囉。若你需要一個能夠下載 YouTube 影片的萬用下載器，可以下載 Videoder 支援超過 1000 個網站影片下載。

影片下載工具

進入 Video Downloader by Video Octopus 擴充程式商店後，點擊「加到 Chrome」就可以新增到瀏覽器啦。

萬用影片下載軟體

然後點擊「新增擴充功能」。

ㄒ

在瀏覽器播放影片時，Video Downloader by Video Octopus 右上方的圖示就會跳出數字圖標，點擊後就可以看到 Video Downloader by Video Octopus 偵測的影片囉，根據影片來源有不同的畫質可以選擇，按下 Download 就可以開始下載啦～

Twitter 影片下載

點擊 Start Download 影片就會開始下載囉～能夠檢測到的影片格式有 m3u8（ts）、mp4、mp3、webm、flv、mov、ogg 等 7 種，連結替大家準備在下方，趕快收下吧！

傳送門：Video Downloader by Video Octopus

Video Downloader by Video Octopus 萬用影片下載器，瀏覽器隨開隨用，免安裝任何 App 支援 7 種影片格式 相關文章

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