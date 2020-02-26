iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

YouTube 影音下載怎麼那麼簡單啦？iTubeGo YouTube Downloader 這款這麼好用的工具，若是沒有即時分享給大家就是我的問題，只要將 YouTube 網址複製貼上，然後就開始自動下載了，一切就是如此簡單！現在影音非常普遍，在 YouTube 當然也不缺乏值得收藏的影片，離線收看除了要付費的 YouTube Premium 之外，依靠下載工具是最實在的，Windows 版本 iTubeGo  限時免費可以馬上取得，Android 版本還可以免費下載使用唷！

限時免費：https://itubego.com/itubego-giveawaysnetworks/

iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

△ 進入活動頁面之後，填入自己的名字與信箱之後，點選下方的 Get License 來取得活動序號，信箱要輸入正確的唷～不然就會收不到序號。

iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

△ 之後去收信應該就可以收到這次活動的註冊資訊與序號，免安裝版可以到文末直接下載。

iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

△ 開啟軟體後點選右上角的 Register，之後填入剛剛所取得的註冊信箱與序號，最後點選右下角的 Register。

iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

△ 接著應該就可以看到註冊成功的訊息囉！

iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

△ 使用方式很簡單，當你透過網頁瀏覽 YouTube 影音的時候，只要從網址列複製該影片的網址，之後從工具中 Paste URL 就會自動加入列表後開始下載，就直接開始下載囉～很多工具貼上網址之後會先偵測影片，讓你選擇要下載的影片解析度與格式之類的，而這款是在設定中先設定好預設要下載的解析度，可以方便日快速下載。

iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

△ 設定中可以先設定好同時幾個下載任務、下載影片或是音樂、自動下載字幕與設定下載位置。

iTubeGo YouTube Downloader 限時免費 Free License

△ 下載完成之後可以在 Downloaded 的列表中看到，點兩下就可以直接開啟影片囉！

https://itubego.com/youtube-downloader/

Windows 免安裝版：
iTubeGo 1.3.1.7z（GOOGLE下載）
iTubeGo 1.3.1.7z（1DRV下載）
iTubeGo 1.3.1.7z（MEDIAFIRE下載）
iTubeGo 1.3.1.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：29.02 MB

Mac 版本：
iTubeGo.dmg（GOOGLE下載）
iTubeGo.dmg（1DRV下載）
iTubeGo.dmg（MEDIAFIRE下載）
iTubeGo.dmg（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：35.41 MB

Android APK：
iTubeGo.apk（GOOGLE下載）
iTubeGo.apk（1DRV下載）
iTubeGo.apk（MEDIAFIRE下載）
iTubeGo.apk（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：28.87 MB

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