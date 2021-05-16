在尋找「安全」又免費的 VPN 嗎？最近小編發現 Windscribe VPN 工具，它支援桌面版及瀏覽器外掛，很多人用 VPN 來翻牆下載檔案、文件，不過 VPN 的原意是讓大家上網更安全，Windscribe 協助使用者移除廣告和追蹤器，只要在電腦桌面打開一次，它就可以永遠在後台運行。Windscribe 的的最大好處之一是它提供無限的下載和無限的同時連接，大多數 VPN 限制你最多只能使用 5 台設備，而 Windscribe 提供的服務對於擁有多台設備的人、中小企業來說是一個非常划算的選擇，大家可以把握限時免費收下它。如果是手機需要 VPN 翻牆的話，我也相當推薦這款來自瑞士的 ProtonVPN 免費 VPN 工具。

進入 Windscrib VPN 限時免費活動頁後點擊下方按鈕取得序號，這次 macOS 的使用者也有份，Windscribe VPN 支援 Windows 及 macOS 雙系統。

接著在社群媒體分享或點擊下方按鈕輸入自己的 Email 等資訊換取軟體序號。

最後就可以取得載點、Windscribe 序號囉。載點文章後方也準備給大家啦，可以先去下載＋安裝起來，再前往取得序號。

下載完之後進行安裝，安裝完成就可以開啟囉，開啟後點擊按鈕到官網註冊一組帳號。

輸入使用者名稱、密碼、Email 來建立帳號，建立完成後登入會員。

登入會員後，在會員後台點選 Claim Voucher 並貼上剛剛領到的序號。

看到這個畫面就代表序號啟用成功啦，這次的序號是 1 年份使用授權，每月有 20GB 流量可以使用。

最後回到軟體，輸入帳密登入會員就可以開始用 VPN 啦。

下方下拉選單可以展開支援的 VPN 國家，速度雖然不是說很快，但是用於安全為目的的上網還算 OK，載點放在下方，趕快下載收藏起來吧。

https://windscribe.com/

下載：

Windscribe（Windows 下載）

Windscribe（macOS 下載）