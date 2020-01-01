你有 VPN 需求的時候，第一個想到的是什麼軟體呢？今天要跟大家分享一款速度飛快的 VPN 工具「Speedify」，支援 iOS、Android、Windows、Mac 系統，不管你是電腦還是手機，他們家全包了，「Speedify」採用軍規級的安全防護等級，全世界將近 40 個節點可以連接，免費帳號每月享有 2GB 流量，最近若有要到大陸出差，這款 App 可以收下來喔！你也可以參考：Firefox Private Network 值得信賴的免費 VPN 翻牆方式，Cloudflare 與 Firefox 聯手打造

△ 「Speedify」各種系統都有支援，這邊小編就用 Windows 來作為示範，文章最後面幫大家準備好載點啦，下載完畢後直接進行安裝就可以啦！

△ 打開之後會看到付費升級的畫面，但「Speedify」提供每月 2GB 的流量讓大家使用，不需要登入就可以，按下左上角的 X 跳過。

在台灣大家比較常把 VPN 拿來當作翻牆使用，但其實 VPN 原來的用意是拿來作為上網時隱藏自己的真實 IP，免於受到有意者的攻擊，所以不論你是否有翻牆需求，平常沒事開著 VPN 上網其實是相對安全的選擇。

△ 進入主畫面之後，直接打開「Speedify」旁邊的開關，App 就會自動找到最佳的節點進行連結啦！

△ 進入設定之後，可以看到免費帳戶的流量為每月 2GB，對於常態性開啟的 VPN 的使用者絕對不夠，但偶爾到大陸出差刷個臉書、回個 LINE 絕對是很夠用啦！

△ 在節點的部分，「Speedify」目前在全世界共有 37 個，還能直接篩選允許 BT 種子下載的節點，但是要下載影片的話，免費的 2GB 絕對不夠用 XD

△ 速度的話，「Speedify」試我目前測試過的 VPN 最快的，不論是上傳還是下載，速度快、服務又穩定，雖然有限制免費使用的額度，但我覺得穩定度與速度目前是免費中最強大的，若覺得不錯的話，可以考慮付費升級～

https://speedify.com/

下載：

SpeedifyInstaller.exe（SPEEDIFY下載）

SpeedifyInstaller.dmg（SPEEDIFY下載）

Speedify（Google Play 下載）

Speedify（App Store 下載）