Ivacy VPN

最近看到很多友站在推薦 Ivacy VPN 最便宜 1 折優惠（五年 60 元美金，平均每月 1 美金），讓我不禁思考真的是最便宜嗎？結果竟然發現國外購物網站 Stacksocial 有更便宜的 Ivacy VPN 終身版只要 39 美金，換算台幣不到 1200 元，而且還可以 5 個裝置同時登入，如果揪朋友一起買每人不到 240 元台幣就能用一輩子，但是...真的假的？為什麼能比官網更便宜？這邊一次替大家解答。

限時優惠：Ivacy VPN 限時 1 折優惠

Ivacy VPN

Stacksocial 上只要 39.99 美元就能夠購買 Ivacy VPN 終身版，的確是頗吸引人的，看到規格選項那邊，大大的 Lifetime 字樣旁還寫到可以 5 個裝置同時使用，讓小編都手癢想要馬上加入購物車了。

Ivacy VPN

但真的是終身免費嗎？仔細看下方注意事項倒數第二點寫著： After 5 years, please reach out to support@ivacy.com...，簡單來說就是五年過要寫信給客服，請客服重新開通另一個 5 年給我們。從這段說明看來，Stacksocial 上面賣的可能不是「終身版 VPN」，而是為期 10 年的 VPN。假使真的是終身版 Ivacy VPN，小編認為開頭的 After 應該改成 Every 「每 5 年」才對，所以請大家不要為了貪便宜去冒這個風險啦。

Ivacy VPN

話說回來，建議大家要買 VPN 到 Ivacy 官網買比較妥當，目前 Ivacy VPN 官網推出 5 年份的只要 60 美金，原價打 1 折！

60 美金聽起來不夠便宜嗎？小編換算給你看：
Ivacy VPN 5 年費用：60 USD
換算每年：60/5= 12 USD
換算每月：12/12=1 USD

可用裝置：10 台（任天堂、Xbox、Playstation、Chromecast、Apple TV、Mac、Windows、iOS、Android...）
＝找 10 個朋友一起分攤：1 / 10 = 0.1 USD

0.1 美金換算約等於 2.79 台幣！算起來是不是相當划算呢？像小編這種社會邊緣人，找不到 10 個朋友，頂多只找的到 1 個好朋友一起分攤，每個月也只要 1 / 2＝0.5 USD，約台幣每個月 13 元，實在是非常划算，又不會有第三方平台購買的額外風險～有問題直接對 Ivacy 官方客服就能夠解決，就算真的發生問題，在官網購買的也不擔心他們不認帳。

Ivacy VPN 購買

付款方式相當多元，有 VISA 金融卡、信用卡、PayPal、bitpay 等，甚至連區塊鏈支付也沒問題。

Ivacy VPN 付費方法

付費完成後，就可以開始使用 VPN 服務啦。

如何用 VPN 解鎖 Netflix 台灣看不到的電影？

netflix 跨區購買

許多串流平台都有鎖地區，像是：HBO MAX、Hulu、Amazon Prime US、Netflix、NBC 等，透過 Ivacy VPN 就能一鍵翻牆觀看。

ivacy

台灣 Netflix 影片數量約 2800 部，跟世界比起來這樣算多還是少？請看以下清單：

  • 日本 6032 部
  • 美國 5609 部
  • 加拿大 5460 部
  • 英國 5108 部
  • 愛爾蘭 5023 部
  • 印度 4706 部

國外 Netflix 到底比台灣多了哪些電影、節目？更詳細的片單，小編也幫大家整理出來：

看看別人的，再看看自己的，就會發現台灣的 Netflix 影片數量其實是非常少的，所以加購 VPN 並不是多花錢，反而是讓我們更省錢，因為每個月多花 3 元，硬是比沒 VPN 的朋友多 3 倍的影片可以看。

（建議大家不要用免費的 VPN 來看影片，我自己親身體驗就是因為：速度、速度、速度，看影片沒有速度等於沒了體驗，越看越火，不如每月花 3 元買一個好的 VPN，別跟自己過意不去～）


VPN 還可以用來買每月 50 元台幣的 YouTube Premium？（原價 179 元/ 月）

YouTube VPN 印度購買教學

台灣 YouTube Premium 價格每個月 179 元有點難以下手購買？我現在以每個月 50 元的價格來訂閱，到底該如何做呢？簡單來說就是 VPN 到 YouTube Premium 比較便宜的印度，完成訂閱購買就可以囉！我們有分享過教學，還不會的朋友可以參考 YouTube Premium 印度每月 50 元購買教學

Ivacy VPN 速度快嗎？

大陸 VPN 推薦

沒用 VPN 前測的網速，下載 16 Mbps、上傳 5 Mbs、Ping 6 ms。

netflix vpn 推薦 ptt

用 Ivacy VPN 翻到太平洋另一邊的美國後，下載竟然還有 13 Mbps、上傳 5 Mbps，美國與台灣如此遠的距離，竟然還能維持這樣的速度，真的是就是快。

netflix 地區片單

再來我翻到了同樣位在亞洲的韓國，下載也還有 12 Mbps、上傳 5 Mbps，依然是相當不錯的速度。

ivacy

最後一個速度測試，我 VPN 到澳洲，下載有 9 Mbps、上傳 4 Mbps 也算 OK 的。

總結來說，我覺得 Ivacy VPN 的速度相當不錯，我家的網速本來下載就只有 16 Mbps，所以用 Ivacy VPN 來看串流影音絕對是沒有問題，速度是 OK 的。

除此之外，Ivacy 還有許多特色：

  • 30 天退款保證
  • 突破大陸網站「您所在的地區無法觀看本片」限制
  • 介面乾淨好操作，下載、IP 保護輕鬆設定
  • 最安全的 VPN 之一
  • 涵蓋率超高的虛擬伺服器
  • 無障礙翻牆到中國
  • 全球超過 100 個區域節點、1000 多台伺服器
  • 一次訂閱可以同時在 10 個裝置使用

整理來說，不論是 VPN 本身上網安全及隱私功能，還是額外衍生出來的翻牆功能，甚至衍生再衍生的解鎖 Netflix 國外影片、訂閱便宜 YouTube 還是下載特定區域才有的檔案或遊戲，Ivacy VPN 目前推出的 1 折方案怎麼看都很划算，有以上任何一個 VPN 需求的話別考慮了！趁限時優惠買起來，用到一個就很划算啦。

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