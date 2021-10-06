最近看到很多友站在推薦 Ivacy VPN 最便宜 1 折優惠（五年 60 元美金，平均每月 1 美金），讓我不禁思考真的是最便宜嗎？結果竟然發現國外購物網站 Stacksocial 有更便宜的 Ivacy VPN 終身版只要 39 美金，換算台幣不到 1200 元，而且還可以 5 個裝置同時登入，如果揪朋友一起買每人不到 240 元台幣就能用一輩子，但是...真的假的？為什麼能比官網更便宜？這邊一次替大家解答。
限時優惠：Ivacy VPN 限時 1 折優惠
Stacksocial 上只要 39.99 美元就能夠購買 Ivacy VPN 終身版，的確是頗吸引人的，看到規格選項那邊，大大的 Lifetime 字樣旁還寫到可以 5 個裝置同時使用，讓小編都手癢想要馬上加入購物車了。
但真的是終身免費嗎？仔細看下方注意事項倒數第二點寫著： After 5 years, please reach out to support@ivacy.com...，簡單來說就是五年過要寫信給客服，請客服重新開通另一個 5 年給我們。從這段說明看來，Stacksocial 上面賣的可能不是「終身版 VPN」，而是為期 10 年的 VPN。假使真的是終身版 Ivacy VPN，小編認為開頭的 After 應該改成 Every 「每 5 年」才對，所以請大家不要為了貪便宜去冒這個風險啦。
話說回來，建議大家要買 VPN 到 Ivacy 官網買比較妥當，目前 Ivacy VPN 官網推出 5 年份的只要 60 美金，原價打 1 折！
60 美金聽起來不夠便宜嗎？小編換算給你看：
Ivacy VPN 5 年費用：60 USD
換算每年：60/5= 12 USD
換算每月：12/12=1 USD
可用裝置：10 台（任天堂、Xbox、Playstation、Chromecast、Apple TV、Mac、Windows、iOS、Android...）
＝找 10 個朋友一起分攤：1 / 10 = 0.1 USD
0.1 美金換算約等於 2.79 台幣！算起來是不是相當划算呢？像小編這種社會邊緣人，找不到 10 個朋友，頂多只找的到 1 個好朋友一起分攤，每個月也只要 1 / 2＝0.5 USD，約台幣每個月 13 元，實在是非常划算，又不會有第三方平台購買的額外風險～有問題直接對 Ivacy 官方客服就能夠解決，就算真的發生問題，在官網購買的也不擔心他們不認帳。
付款方式相當多元，有 VISA 金融卡、信用卡、PayPal、bitpay 等，甚至連區塊鏈支付也沒問題。
付費完成後，就可以開始使用 VPN 服務啦。
如何用 VPN 解鎖 Netflix 台灣看不到的電影？
許多串流平台都有鎖地區，像是：HBO MAX、Hulu、Amazon Prime US、Netflix、NBC 等，透過 Ivacy VPN 就能一鍵翻牆觀看。
台灣 Netflix 影片數量約 2800 部，跟世界比起來這樣算多還是少？請看以下清單：
- 日本 6032 部
- 美國 5609 部
- 加拿大 5460 部
- 英國 5108 部
- 愛爾蘭 5023 部
- 印度 4706 部
國外 Netflix 到底比台灣多了哪些電影、節目？更詳細的片單，小編也幫大家整理出來：
看看別人的，再看看自己的，就會發現台灣的 Netflix 影片數量其實是非常少的，所以加購 VPN 並不是多花錢，反而是讓我們更省錢，因為每個月多花 3 元，硬是比沒 VPN 的朋友多 3 倍的影片可以看。
（建議大家不要用免費的 VPN 來看影片，我自己親身體驗就是因為：速度、速度、速度，看影片沒有速度等於沒了體驗，越看越火，不如每月花 3 元買一個好的 VPN，別跟自己過意不去～）
VPN 還可以用來買每月 50 元台幣的 YouTube Premium？（原價 179 元/ 月）
台灣 YouTube Premium 價格每個月 179 元有點難以下手購買？我現在以每個月 50 元的價格來訂閱，到底該如何做呢？簡單來說就是 VPN 到 YouTube Premium 比較便宜的印度，完成訂閱購買就可以囉！我們有分享過教學，還不會的朋友可以參考 YouTube Premium 印度每月 50 元購買教學。
Ivacy VPN 速度快嗎？
沒用 VPN 前測的網速，下載 16 Mbps、上傳 5 Mbs、Ping 6 ms。
用 Ivacy VPN 翻到太平洋另一邊的美國後，下載竟然還有 13 Mbps、上傳 5 Mbps，美國與台灣如此遠的距離，竟然還能維持這樣的速度，真的是就是快。
再來我翻到了同樣位在亞洲的韓國，下載也還有 12 Mbps、上傳 5 Mbps，依然是相當不錯的速度。
最後一個速度測試，我 VPN 到澳洲，下載有 9 Mbps、上傳 4 Mbps 也算 OK 的。
總結來說，我覺得 Ivacy VPN 的速度相當不錯，我家的網速本來下載就只有 16 Mbps，所以用 Ivacy VPN 來看串流影音絕對是沒有問題，速度是 OK 的。
除此之外，Ivacy 還有許多特色：
- 30 天退款保證
- 突破大陸網站「您所在的地區無法觀看本片」限制
- 介面乾淨好操作，下載、IP 保護輕鬆設定
- 最安全的 VPN 之一
- 涵蓋率超高的虛擬伺服器
- 無障礙翻牆到中國
- 全球超過 100 個區域節點、1000 多台伺服器
- 一次訂閱可以同時在 10 個裝置使用
整理來說，不論是 VPN 本身上網安全及隱私功能，還是額外衍生出來的翻牆功能，甚至衍生再衍生的解鎖 Netflix 國外影片、訂閱便宜 YouTube 還是下載特定區域才有的檔案或遊戲，Ivacy VPN 目前推出的 1 折方案怎麼看都很划算，有以上任何一個 VPN 需求的話別考慮了！趁限時優惠買起來，用到一個就很划算啦。