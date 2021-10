最近看到很多友站在推薦 Ivacy VPN 最便宜 1 折優惠(五年 60 元美金,平均每月 1 美金),讓我不禁思考真的是最便宜嗎?結果竟然發現國外購物網站 Stacksocial 有更便宜的 Ivacy VPN 終身版只要 39 美金,換算台幣不到 1200 元,而且還可以 5 個裝置同時登入,如果揪朋友一起買每人不到 240 元台幣就能用一輩子,但是...真的假的?為什麼能比官網更便宜?這邊一次替大家解答。

Stacksocial 上只要 39.99 美元就能夠購買 Ivacy VPN 終身版,的確是頗吸引人的,看到規格選項那邊,大大的 Lifetime 字樣旁還寫到可以 5 個裝置同時使用,讓小編都手癢想要馬上加入購物車了。

但真的是終身免費嗎?仔細看下方注意事項倒數第二點寫著: After 5 years, please reach out to support@ivacy.com...,簡單來說就是五年過要寫信給客服,請客服重新開通另一個 5 年給我們。從這段說明看來,Stacksocial 上面賣的可能不是「終身版 VPN」,而是為期 10 年的 VPN。假使真的是終身版 Ivacy VPN,小編認為開頭的 After 應該改成 Every 「每 5 年」才對,所以請大家不要為了貪便宜去冒這個風險啦。

話說回來,建議大家要買 VPN 到 Ivacy 官網買比較妥當,目前 Ivacy VPN 官網推出 5 年份的只要 60 美金,原價打 1 折!

60 美金聽起來不夠便宜嗎?小編換算給你看:

Ivacy VPN 5 年費用:60 USD

換算每年:60/5= 12 USD

換算每月:12/12=1 USD

可用裝置:10 台(任天堂、Xbox、Playstation、Chromecast、Apple TV、Mac、Windows、iOS、Android...)

=找 10 個朋友一起分攤:1 / 10 = 0.1 USD

0.1 美金換算約等於 2.79 台幣!算起來是不是相當划算呢?像小編這種社會邊緣人,找不到 10 個朋友,頂多只找的到 1 個好朋友一起分攤,每個月也只要 1 / 2=0.5 USD,約台幣每個月 13 元,實在是非常划算,又不會有第三方平台購買的額外風險~有問題直接對 Ivacy 官方客服就能夠解決,就算真的發生問題,在官網購買的也不擔心他們不認帳。

付款方式相當多元,有 VISA 金融卡、信用卡、PayPal、bitpay 等,甚至連區塊鏈支付也沒問題。

付費完成後,就可以開始使用 VPN 服務啦。

如何用 VPN 解鎖 Netflix 台灣看不到的電影?

許多串流平台都有鎖地區,像是:HBO MAX、Hulu、Amazon Prime US、Netflix、NBC 等,透過 Ivacy VPN 就能一鍵翻牆觀看。

台灣 Netflix 影片數量約 2800 部,跟世界比起來這樣算多還是少?請看以下清單:



日本 6032 部

美國 5609 部

加拿大 5460 部

英國 5108 部

愛爾蘭 5023 部

印度 4706 部

國外 Netflix 到底比台灣多了哪些電影、節目?更詳細的片單,小編也幫大家整理出來:看看別人的,再看看自己的,就會發現台灣的 Netflix 影片數量其實是非常少的,所以加購 VPN 並不是多花錢,反而是讓我們更省錢,因為每個月多花 3 元,硬是比沒 VPN 的朋友多 3 倍的影片可以看。

(建議大家不要用免費的 VPN 來看影片,我自己親身體驗就是因為:速度、速度、速度,看影片沒有速度等於沒了體驗,越看越火,不如每月花 3 元買一個好的 VPN,別跟自己過意不去~)



VPN 還可以用來買每月 50 元台幣的 YouTube Premium?(原價 179 元/ 月)

台灣 YouTube Premium 價格每個月 179 元有點難以下手購買?我現在以每個月 50 元的價格來訂閱,到底該如何做呢?簡單來說就是 VPN 到 YouTube Premium 比較便宜的印度,完成訂閱購買就可以囉!我們有分享過教學,還不會的朋友可以參考 YouTube Premium 印度每月 50 元購買教學。

Ivacy VPN 速度快嗎?

沒用 VPN 前測的網速,下載 16 Mbps、上傳 5 Mbs、Ping 6 ms。

用 Ivacy VPN 翻到太平洋另一邊的美國後,下載竟然還有 13 Mbps、上傳 5 Mbps,美國與台灣如此遠的距離,竟然還能維持這樣的速度,真的是就是快。

再來我翻到了同樣位在亞洲的韓國,下載也還有 12 Mbps、上傳 5 Mbps,依然是相當不錯的速度。

最後一個速度測試,我 VPN 到澳洲,下載有 9 Mbps、上傳 4 Mbps 也算 OK 的。

總結來說,我覺得 Ivacy VPN 的速度相當不錯,我家的網速本來下載就只有 16 Mbps,所以用 Ivacy VPN 來看串流影音絕對是沒有問題,速度是 OK 的。

除此之外,Ivacy 還有許多特色:



30 天退款保證

突破大陸網站「您所在的地區無法觀看本片」限制

介面乾淨好操作,下載、IP 保護輕鬆設定

最安全的 VPN 之一

涵蓋率超高的虛擬伺服器

無障礙翻牆到中國

全球超過 100 個區域節點、1000 多台伺服器

一次訂閱可以同時在 10 個裝置使用

整理來說,不論是 VPN 本身上網安全及隱私功能,還是額外衍生出來的翻牆功能,甚至衍生再衍生的解鎖 Netflix 國外影片、訂閱便宜 YouTube 還是下載特定區域才有的檔案或遊戲,Ivacy VPN 目前推出的 1 折方案怎麼看都很划算,有以上任何一個 VPN 需求的話別考慮了!趁限時優惠買起來,用到一個就很划算啦。

