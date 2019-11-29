PureVPN 速度快嗎

你有享受過付費 VPN 的美好嗎？小編趁著黑色星期五超殺折扣，用 2.2 折買了 PureVPN 方案，一個月只要 30 元台幣，第一次使用付費 VPN 的我，這才發現回不去免費的啦！不管你是要翻牆看影片、翻牆下載、跨地區翻牆、安全上網，PureVPN 速度都超快，還會根據不同目的，選擇最快速的節點，採用軍規級別的安全加密，不僅有翻牆需要，而是只要你有上網，絕對要為了自己的網路安全把關，趕快跟著小編趁黑色星期五把這款 VPN 收下吧。

PureVPN

△ 進入 PureVPN 首頁就可以看到大大的黑五促銷 78% OFF 也就是 2.2 折啦！這麼殺的折扣，加上免費服務多半不穩定，還有一說是免費 VPN 背後都是大陸在監控，不管是不是真的，以小編觀望已久的 VPN 付費服務，碰到 2.2 折這價格不買真的對不起自己啊！

PureVPN 穩定嗎

△ 下方可以看到一次買 1 年的折扣最多，每個月只要 2.47 美元，一天根本不到台幣 2 塊啊，這不買半夜會睡不著覺呢！

PureVPN 穩定嗎

PureVPN 穩定嗎

△ 原價為 657 美元的 5 年方案，折扣後只要 79 美元，付款方式非常多樣，台灣人最常用的就是直接刷信用卡或金融卡囉~刷卡的部分不必擔心安全性，由 McAfee 負責安全上的監測。

VPN APP 推薦

△ 結帳完成之後，網頁會詢問你使用 VPN 的用途，這邊隨意點擊一個即可，因為不影響使用。

PureVPN

△ 接著找到自己想要下載的系統，PureVPN 支援的系統從 Windows、Mac、Linux 到手機的 iOS 及 Android 通通都有。

5 重登錄

PureVPN 優惠

△ 下載的過程中，切換回網頁的地方，它會給我們一組帳號、密碼，這組照號密碼可要好好保留，因為它可以同時給 5 個裝置同時使用，也就是說購買之後，電腦、手機都能用 VPN！最多可 5 台裝置同時使用，一人最多一台電腦、一台手機，也就是說你還可以揪一個朋友當分母，這樣價錢又更加划算啦 ~

PureVPN

△ 下載之後，點開進行安裝，安裝時會有一個提示詢問是否要順便幫 Chrome 及 Firefox 安裝 CPN 擴充元件，這邊大家就自己決定啦。因為不影響使用。

PureVPN

△ 安裝完畢之後，點擊登陸並輸入剛剛網頁給的帳號密碼，就可以開始使用囉！

專屬高速伺服器

PureVPN

△ 首先選擇用 VPN 的目的，PureVPN 根據不同使用目的配備專屬的高速伺服器。支援高速串流，不論你是要看電影、電視還是直播球賽，啟用第一個流媒體後，就能夠不受地區限制觀看。

安全 Wi-Fi

PureVPN

△ 當我們帶著筆電，連線到外面的公共 Wi-Fi 時，其實就已經把隱私暴露在危險當中，啟動 PureVPN 後，可以加密連線，讓自己的資料在連線到公共 Wi-Fi 時相對安全。

PureVPN 在全世界有超過 2000 個伺服器，上方圖片可以看到在全世界都有節點，節點後方有連線速度可以參考。

翻牆進大陸VPN

△ 連線之後，可以看到目前 PureVPN 針對連線的優化項目，包含：隱私瀏覽、安全連接、速度優化、加密等，安全性的部分，它們採用的是軍規級 256 位元加密，連線隱私不必再擔心被監控。

超快速度

PureVPN下載

△ 用 VPN 最怕的就是遇到龜速，完全會降低使用 VPN 的體驗，這是我在使用免費 VPN 時，最常遇到的問題，但這次付費之後，才知道什麼叫做高速 VPN。

PureVPN 評價

翻牆工具推薦

△ 在設定的部分，有許多選項可以微調，像是開機時啟動、連線段開自動重連、開啟 APP 後自動連線、語言、連線協議等。

Internet KILL Switch

大陸翻牆回台灣

△ 這個功能相當特殊，這是一個死磕連線安全性的選項，當 VPN 因為任何原因中斷時，你可以勾選此選項來確保自己的隱私、安全性。

拆分通道

大陸翻牆 App 推薦

△ 你能夠選擇讓數據透過哪些 ISP 發送，哪些數據透過 VPN 連接等，這是一個較進階的設定，一般來說不太會需要用到它，當然你要用也是支援的。

說了這麼多，來簡單統整一下 PureVPN 的優點：

1. 黑色星期五 2.2 折，每天不用台幣 2 元
2. 最多可 5 個裝置同時連接
3. 超快速 VPN
4. Internet KILL Switch
5. Wi-Fi 連線保護
6. 軍規級 256 位元加密
7. 全球超過 2000 台伺服器

傳送門：黑五 VPN 優惠走這裡

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