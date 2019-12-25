每年最適合的買 VPN 的季節就是聖誕節了！因為下殺的優惠非常吸引人，若是平日有使用 VPN 的需求，那麼趁著聖誕節購買 PureVPN 是非常划算的事情！這該怎麼說呢？PureVPN 是目前在業界中相當受信賴的 VPN 業者，能讓你被保護在可靠安全的連線當中，卻可以翻牆到不同的國家，相信 VPN 用戶都懂得這種需求。而聖誕節的優惠非常實在，讓你省下 83% 的費用，只要 45.12 美元就可以購買到 2 年的使用方案，換算成台幣才不到 1500 元，等於每個月只花你一個便當錢而已，的確是一個相當不錯的好投資，馬上把聖誕優惠方案介紹給大家。

2 年方案真的比較划算嗎？

請大家參考以下整理的圖表，相信會數學的人一眼就可以看明白，兩年方案折扣 83%，每個月算下來只要 1.88 USD 的價格，怎麼看都是最划算的！

一個月方案 兩年方案 一年方案 平均每個月價格 $10.95 USD $1.88 USD $2.97 USD 折扣 0% 83% 73% 六個月價格 $65.7 USD $11.28 USD $17.82 USD 一年價格 $131.4 USD $22.56 USD $35.64 USD 兩年價格 $262.8 USD $45.12 USD $71.28 USD 哪個最划算

若你的需求剛好是兩年的話，兩年方案只要 45.12 USD，比單月方案省下了 83% 的費用，比一年方案省下了 37% 的費用，閉著眼睛也知道要選哪一個方案啊！就算你只打算使用一年的時間，你也是可以購買 73% 折扣的一年方案，不過仔細看圖表也知道，當然還是兩年方案比較划算。

PureVPN 有哪些優勢？

VPN 主要的目的就是能夠安全連線到不同國家，PureVPN 總共有擁有超過 2000 多台的伺服器，以及超過 30 萬個的獨立 IP，可以確保連線品質，目前在北美洲有 667 台伺服器、南美洲 84 台伺服器、中美洲 12 台伺服器、大洋洲 93 台伺服器、歐洲 807 台伺服器、非洲 150 台伺服器、亞洲有 321 台伺服器，因此幾乎全世界各地都可以連線，除了平常連到國外，就算你出國也可以順暢的連回台灣，

除了要能連線的國家要很多之外，設備的支援度也是非常重要的，譬如說我們常用的電腦系統有 Windows、Mac 與 Linux，手機有 iOS 與 Android，還有支援常見常見瀏覽器 Chrome 與 Firefox，此外還支援有像是路由器、智慧型電視、電視盒與遊戲機等等，所以能支援的設備非常多唷～

PureVPN 有方便的付款機制，能夠支援的付款方式實在是嚇到吃手手，除了常見的信用卡付款之外，還支援 PayPal 與支付寶，也還支援各種虛擬貨幣、禮物卡的付款等等，像我的 PayPal 裡面就有一些閒錢可以使用，我就不用再額外刷卡，對我來說是很方便的事情唷！

付費後有 31 天退款保證！這對大家來說不怕踩到雷，萬一真的速度不滿意，給他用力退單就是了！PureVPN 是全球唯一擁有 300 萬以上用戶的 VPN 服務。能給你快樂連線體驗、享受隱私和安全保護所需等等功能。如果您對 PureVPN 有任何不滿意之處，可以進行退款，讓您放心購買，免去後顧之憂，對用戶來說是最大的保障唷！

活動時間有限，請大家一定要把握機會！

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