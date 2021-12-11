召集資訊查詢

你收到教召通知了嗎？國防部於 11/2 發布了「教召新制度」，將於 2022 年起開始實施，新制出來之後大家哀鴻遍野，因為舊制度教招一次最多 7 天，教召新制度公布後，一律改為 14 天，以上是主要的差異，小編幫大家整理了 2022 教召新制、舊制比較表，順便與大家分享如何查詢自己是否被教召。


教召新舊制比較

2022 新制教召 項目 舊制教召
14天 天數 5-7 天
1 年 1 訓 頻率 2 年 1 訓
退伍後 15 年內 教召年限 退伍後 7 年內
前一年 12 月寄發 預告書寄發 當年 1~2 月寄發
1.後退先用、8 年內退伍為原則
2.編制入新訓旅、縣市後備旅、縱深守備旅者		 選員原則 由電腦系統依軍種、專長、戶籍地等條件選擇
不變 除役年齡 二級上將：70 歲
中將：65 歲
少將：60 歲
上.中.少校及士官長：58 歲
上.中.少尉及上.中.下士：50歲
志願役士兵：45 歲
義務役士兵、補充兵：36 歲
射擊訓練：28 個小時
手槍 35 發、步槍 45 發、機槍 69 發、迫砲 34發
戰鬥訓練 ：56 小時
行軍宿營、班攻擊及防禦、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置		 操課內容 射擊訓練：12 個小時
手槍 15 發、步槍 21 發、機槍 33 發、迫砲 17 發
戰鬥訓練：12 小時班戰鬥教練排戰鬥教練
每年 26 萬人 訓練人數 每年 12 萬人

為有效提升後備部隊戰力，規劃明（111）年起，以「後退先用」為原則，試行「年年施訓，每次 14 天」教育召集訓練，相關執行及配套措施說明如後。

召訓規劃

為有效恢復退員戰鬥技能，明（111）年教召訓練，結合年度流路，採新、舊制教召併行，並藉「試行驗證」建立未來接訓常數。

  • 1. 舊制 5 至 7 天教召訓練，結合單位作戰任務，採召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計 9 萬 7 仟餘人。
  • 新制 14 天教召訓練，採局部試行方式，規劃以作戰區為單位，於 1 至 3 季，由三軍司令部及後備指揮部，計 25 個營（連）1 萬 5仟 餘人實施驗證，並於第 4 季完成試行成效檢討及各項評估，以為後續政策研修及部隊訓練執行之參據。

訓練內容

射擊及戰鬥技能，為部隊作戰根本，為使召員肆應各種作戰型態，訓練內容配合期程調整，置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，區分如下：

  • 第一週著重「射擊訓練」，增加召員射擊時數與彈藥數量，實施兵器教練等課程複訓，藉以強化單兵個人配賦武器、多人操作武器機械訓練及組合實作，保持武器操作手感、射擊命中精度與臨場感。
  • 第二週則以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。
  • 各項課程於課後施以實作測驗，並完成簽證，合格人員頒發證書；另對鑑測績優人員，於結訓時，由主官親頒榮譽狀，提高召員榮譽感與激發部隊訓練之意願。

核免條件

為兼顧國家安全及減少雇主負擔，經常僱用員工數 20 人以下之中小企業，有 2 人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工，可憑相關證明，辦理免除本次召集。

如何查詢自己有沒有被教召？

召集資訊查詢

進入「後備軍人網路服務台」 找到「召集資訊查詢」，點選「使用個人資料登入」。

教召新制

接著輸入身分證字號、出生日期、戶籍縣市及驗證碼就可以開始查詢囉。

後備軍人網路服務台

送出資料後就可以看到自己明年度是否有被教召啦！連結幫各位放在下面，大家趕快去查看看吧。

傳送門：後備軍人網路服務台

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