YouTube Premium 便宜買怎麼買？印度 VPN 購買教學

若你曾經訂閱使用過 YouTube Premium，應該就可以了解那種沒有廣告、可以背景播放的美好，我自己當時就搶先體驗過，不過台灣價格每個月 179 元實在讓我有點難以下手，不知道有多少人是一樣的呢？不過我現在以每個月 50 元的價格來訂閱，到底該如何做呢？簡單來說就是 VPN 到 YouTube Premium 比較便宜的印度，完成訂閱購買就可以囉！

YouTube Premium：https://www.youtube.com/premium

YouTube Premium 便宜買怎麼買？印度 VPN 購買教學

△ 目前在台灣可以看到每個月的訂閱價格為 179 元，也就是我一直無法下手的價格。

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△ 電腦安裝 VPN 工具有點麻煩，我使用 PureVPN 的 Chrome 附加元件簡單又方便（之後 1111 會有活動促銷），將 VPN 的國家選擇到印度之後 CONNECT 即可，就可以非常簡單的 VPN 到印度了！

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△ 這時候就可以看到價格與貨幣不同了，有預付與訂閱方案，訂閱方案每月才 129 元盧比，換算成台幣價格大約為 49.76 元，不到台幣 50 元唷！

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△ 不到台幣 50 元的價格真的沒有什麼好猶豫的，就填寫信用卡資訊來結帳吧！之後每個月都是這個價格，可以持續使用下去唷！

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△ 訂閱之後可以看到自己的訂閱方案，也還可以升級家庭方案，每個月只要 189 元盧比，換算成台幣不到 73 元可以讓家裡的五個成員使用，這真的是划算到爆表了！！！想要買便宜 YouTube Premium 千萬不要錯過囉！

YouTube Premium 每個月 179 元買不下手嗎？每個月 50 元應該可以吧！ 相關文章

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