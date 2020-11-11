YouTube Premium印度

最近分享 YouTube Premium 用 VPN 到印度購買只要 50 元/月（原價台幣 179 元/月）引發熱門討論，YouTube Premium 好處多多，像是：無廣告看影片、可下載影片、支援背景播放等。不過有許多網友提出不少問題，這些問題問得相當好，可能也會是大家心中的疑問，所以小編決定將這些問題整理出來，提供給想要 VPN 到印度買 YouTube Premium 的朋友參考，那麼我們開始吧

Q1：試了 2 小時 換了 3 個帳號 翻到印度變貴了 US 17.99 / AED35.99？
A1：確認你使用的是否為免費 VPN

YouTube Premium印度

小編實測用免費 VPN 的確會出現網友提出的「價格是 17.99 美元」，而不是教學裡所出現的 129 盧比。這可能與你使用的「免費 VPN」有關係。小編用付費 VPN，並用無痕模式重新登入 YouTube 帳戶重試後，就出現教學裡所出現的正確價格「129 盧比」。最近付費 VPN 正在進行雙 11 優惠的有 PureVPN，提供給大家參考。

Q2：購買之後安卓手機的商店會變成印度版的？
A2：商店會變成印度版的，可能與 VPN 有關係。因此付費完成訂閱之後，將 VPN 關閉可解決此問題。

Q3：未來使用 YouTube 要使用 VPN 嗎？
A3：不用，只有付款那一刻需要 VPN。

Q4： 用 VPN 填信用卡卡號不會有問題？
A4：實測沒有問題。若你顯示「交易遭拒：付款方式無效。瞭解詳情 [OR-CCSEH-05] 錯誤訊息」，請試著用網頁版 YouTube 進行申請。

YouTube Premium印度

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小編使用的是銀行金融卡進行扣款，通過 OTP 動態簡訊認證後，幾可成功刷過、開通 YouTube Premium。

Q5：YouTube Premium 申請印度地址要填哪？
A5：實測填台灣駐印度代表處可通過

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地址行1：No. 34, Paschimi Marg,Vasant Vihar
城市：New Delhi India
郵遞區號：110057
州：Delhi

Q6：買印度 YouTube Premium，YouTube 首頁會都是印度影片？
A6：下圖是購買後小編的 YouTube 首頁，跟購買前一樣，並沒有出現奇怪的印度文影片。不過在 YouTube Music 的部分，音樂熱門排行榜的確會出現印度音樂，不過手動收尋中文歌還是可以找到的。

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Q7：已經是 YouTube Premium，那可以用一樣的方法嗎？需要先退訂嗎？
A7：要先退訂再申請。

Q8：新增家庭成員也要掛 VPN 才能新增嗎？成員也要 VPN 到印度？
A8：不用，只有主要帳號結帳那一刻需要 VPN，結帳後一樣只需要輸入 Gmail 帳號即可邀請家庭成員，要注意的是家庭成員一年只能變更一次。

Q9：為什麼是印度？不是其他國家？
A9：YouTube Premium 價格，印度為全球最低價，當然你申請其他國家也沒有不行。

印度購買請參考：YouTube Premium 每個月 179 元買不下手嗎？每個月 50 元應該可以吧！（印度 VPN 購買教學）

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