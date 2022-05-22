你知道 YouTube Premuim 台灣價格遠高於其它國家嗎？比如說 YouTube Premuim 個人方案台灣要價 179 元，「同樣的方案」印度換算台幣卻只要 49 元。價差超過 4 倍，今天小編要來跟大家分享高品質、穩定的 Ivacy VPN，翻牆到印度購買 YouTube Premium，五年超便宜方案，最低換算每月只要台幣 3.54 元！最重要的是，就算加上 VPN 的價錢還是比你買台灣的 YouTube Premium 便宜，重點是你還多了 VPN 可以做其它用途，像是翻牆到國外看台灣沒有的 Netflix 影片，甚至 Ivacy VPN 這次還加碼送 5 年方案的朋友密碼管理工具！

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Ivacy VPN 超便宜五年方案，最低每月台幣 3 元怎麼來的？

Ivacy VPN 最受歡迎的 5 年方案應觀眾要求回來啦！五年共 60 美元，每月只要 1 美元。那最低每月台幣 3 元怎麼來的？

沒錯，5 年方案允許同時 10 個裝置同時使用，因此我們只要揪團找 10 位朋友一起當分母，就能夠享有每月最低 3 台幣的超便宜 VPN 服務，就算你跟小編一樣沒朋友，一個月 1 美元，換算台幣一天也只要 1 元，還是很便宜很便宜。

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Ivacy VPN 有哪 12 大特色？



提供惡意軟體防護 高級 IPsec & IKEV 協議 智能連接功能 無限頻寬 軍事級256位加密 無瀏覽日誌政策 關網開關 高速下載 在 100+ 個位置擁有 5700+ 個服務器 支援 P2P 專用 Kodi 應用 允許 10 個設備同時登錄

YouTube Premium 印度方案與台灣方案價格比較

個人方案 家庭方案 台灣 179 元/月 269 元/月 印度 129 盧比 / 月

（換算台幣約 49 元） 189 盧比 / 月

（換算台幣約 69 元）

透過 Ivacy VPN 訂閱 YouTube Premium 印度方案教學

在沒用 VPN 的情況下，前往 YouTube Premium 訂閱方案頁面，只會看到貴貴的台灣版個人訂閱價 179 元/月、家庭方案 269 元/月。

打開 Ivacy VPN 主頁面後，點擊「Purposes」頁籤 > 「Start Unblocking」然後選擇 India 翻牆到印度節點。

翻牆到印度之後，就可以解鎖印度版的 YouTube Premium 價格：129 盧比（換算台幣約 49 元元）、189 盧比（換算台幣約 69 元）。

相較於原本台幣要 179 元台版 Premium 真的訂不太下去，跳到印度結帳後 49 元是不是很吸引人呢？跳到結帳頁面後，輸入台灣信用卡、印度地址之後，按下結帳就完成購買啦。

這樣就輕鬆完成 YouTube Premium 印度版的購買囉，快速、省錢、沒廣告，開始盡情無廣告看 YouTube 影片吧。

印度版 YouTube Premium 與台版有什麼差異？使用起來有不同嗎？

Q1：試了 2 小時 換了 3 個帳號 翻到印度變貴了 US 17.99 / AED35.99？

A1：確認你使用的是否為免費 VPN

小編實測用免費 VPN 的確會出現網友提出的「價格是 17.99 美元」，而不是教學裡所出現的 129 盧比。這可能與你使用的「免費 VPN」有關係。小編用付費 VPN，並用無痕模式重新登入 YouTube 帳戶重試後，就出現教學裡所出現的正確價格「129 盧比」。最近付費 VPN 正在進行雙 11 優惠的有 PureVPN，提供給大家參考。

Q2：未來使用 YouTube 要使用 VPN 嗎？

A2：不用，只有付款那一刻需要 VPN。

Q3：買印度 YouTube Premium，YouTube 首頁會都是印度影片？

A3：下圖是購買後小編的 YouTube 首頁，跟購買前一樣，並沒有出現奇怪的印度文影片。不過在 YouTube Music 的部分，音樂熱門排行榜的確會出現印度音樂，不過手動收尋中文歌還是可以找到的。

關於印度版 YouTube Premium 出現的疑問，小編幫大家整理成一篇文章，更多延伸的問題，可以參考：印度 YouTube Premium 會產生 9 大問題。

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訂閱 YouTube Premium 之外，還能拿 Ivacy VPN 做什麼？

用 VPN 解鎖 Netflix 台灣看不到的電影

台灣 Netflix 影片數量約 2800 部，跟世界比起來這樣算多還是少？請看以下清單：

日本 6032 部

美國 5609 部

加拿大 5460 部

英國 5108 部

愛爾蘭 5023 部

印度 4706 部

突破大陸網站「您所在的地區無法觀看本片」限制

瀏覽大陸網站的時候，常常看到「您所在的地區無法觀看本片」，像是號稱大陸版 YouTube 的 Bilibili，收看高畫質動畫就會出現這個畫面。

最安全的 VPN 之一、涵蓋率超高的虛擬伺服器

有些人擔心使用 VPN 還是會被偵測到，像是到中國出差，千萬別用免費 VPN，Ivacy VPN 提供以下安全性功能：

IP/DNS 洩漏保護

Internet Kill Switch

256 位元加密

公共 Wi-Fi 安全

Log 資料不會賣給第三方

分割通道

DDoS 保護

Ivacy VPN 支援 57 個國家，少見的國家或地區，像是哥斯大黎加、巴拿馬都有。另外 Ivacy 的伺服器在全世界超過 1000 個，其中有 25% 是虛擬伺服器，可以更安全的隱藏使用者位置，比如說 Ivacy VPN 在盧森堡的虛擬伺服器，真正的位置可能在美國。

為上網環境加一把鎖，降低被駭客攻擊機會

光只知道你的真實 IP 位置，駭客就可以對你做各種事情。VPN 原始的功能正是保護自己真實 IP，透過 VPN 隱藏自己的 IP，等於多設幾道障礙、增加攻擊難度，讓駭客打消念頭，轉往較容易攻擊（沒加密 IP）的對象。

Ivacy VPN 看影片速度夠快嗎？

沒用 VPN 前測的網速，下載 16 Mbps、上傳 5 Mbs、Ping 6 ms。

用 Ivacy VPN 翻到太平洋另一邊的美國後，下載竟然還有 13 Mbps、上傳 5 Mbps，美國與台灣如此遠的距離，竟然還能維持這樣的速度，真的是就是快。

再來我翻到了同樣位在亞洲的韓國，下載也還有 12 Mbps、上傳 5 Mbps，依然是相當不錯的速度。

總結來說，印度版 YouTube Premium 台幣 49 元，加上每月台幣 35 元的 VPN，總價也才 84 元。比起直接訂閱台灣版的 Premium 要價 179 元還是省下一半價錢。

而且還有許多 VPN 才有的限定好康，甚至能擁有 VPN 原本的用途：保護上網隱私。基本上購買 Ivacy VPN 五年方案，不但沒有讓你虧錢，還賺更多！大家別猶豫啦，趕快趁這一波購買起來吧。

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