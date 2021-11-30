想要購買最近超夯的 Disney+ 費付方案，卻因為價格價太高下不了手嗎？那麼趕緊到 NETIFY 購買 Disney+ 超值一年完整方案吧！NETIFY 是一個用合法的方式，讓大家訂閱到超級便宜的影音串流平台，包括有 Disney+、KKbox、Spotify、Apple Music、Netflix、YouTube Premium、愛奇藝等多種選擇，不過現在小編只要花 67 元/月，就能訂閱到原價 270 元/月的 Disney+ 付費方案囉！怎麼做呢？就讓我們繼續往下看吧！

如何訂閱到超便宜的 Disney+ 付費方案？

進到 NETIFY 網站後，便可點擊上方的「服務方案」選擇你要的購買的方案，有 Disney+、KKbox、Spotify、Apple Music、Netflix、YouTube Premium、愛奇藝等讓你選擇，那麼小編就選最近很夯的 Disney+ 來做示範。

點選 Disney+ 後，你就能看到超值 NT$800 一年完整方案，Disney+ 官方原價每月訂閱方案為 270元，一年的話就要 3240元，是不是選擇 NETIFY 的方案更划算的呢？

若你要購買的話，便可點選「馬上購買」輸入你要的購買方式及個人資料，填好後便可點選「送出訂單」。

NETIFY 購買注意事項



注意事項：

1.隔年度續約不一定使用同帳號。

2.不得修改帳號、密碼、使用者名稱與方案等設定。

3.限台灣地區使用，可使用電腦、手機平板與電視觀看

使用期限：

登入後即可使用 365 天，到期後不會自動續約，到期前 15 天會用 Email 通知，5-10 天內簡訊、Line 通知。

付費後要如何開通帳戶呢？

在 NETIFY 付費後沒辦法用原帳號開通，你會透過手機收到 NETIFY 訂購完成的簡訊，將簡訊認證碼傳送給 Netify 官方 LINE 帳號，著接 Netify 官方 LINE 帳號就會給你一組 Disney+ 帳密，登入後就可以使用囉。想要獲得超便宜的 Disney+ 付費方案的朋友，趕緊點擊下方連結前往購買吧！

NETIFY：https://netify.tw/