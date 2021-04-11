你是 YouTube 重度使用者嗎？YouTube 如今顯然已經代替以往電視節目的角色，不過 YouTube 廣告確實會影響觀看體驗，有沒有技巧能夠在觀看 YouTube 影片時，不會受到廣告的干擾呢？本篇文章小編替大家整理 6 個無廣告看 YouTube 的方法，大家請找自己覺得最方便的方式使用囉，不論是電腦看 YouTube、手機看 YouTube 通通都適用，趕快找一招學起來吧。如果你覺得這 6 種方法還不夠，小編還另外整理了 4 款無廣告看 YouTube 工具。



1. 用 App 觀看：YouListen App

YouListen App 不僅可觀賞無廣告 YouTube 影片，還支援 iOS / Android 手機雙平台、音樂背景播放、播放清單及定時關閉功能，介面簡單也好上手，不過 YouListen 未在 Google Play 上架，需到官網下載 APK 檔來安裝，大家可點擊文字連結前往下載！

2. 用 App 觀看：Tube Browser App

Tube Browser 是一款可以擋 YouTube 廣告的瀏覽器，開啟之後就跟一般的 YouTube 介面沒有兩樣，除了擋廣告之外，Tube Browser 也支援「背景播放」YouTube，簡單來說就是一款可以背景播音樂，又不會有廣告打擾的 YouTube 神器啦！他並不是免費 App，不過經常會有限時免費活動，建議可以關注本站 Facebook 粉專，設為搶先看就可以獲得最快最新的限時免費活動資訊囉。

3. 用特殊瀏覽器觀看：Brave 瀏覽器

Brave 瀏覽器，自帶移除 YouTube 廣告的功能，能夠防止自己的影片瀏覽資料被追蹤，並且真正享有「無廣告」看 YouTube 影片的功能，而且因為阻擋掉了網站的追蹤程序，還可以增加載入速度，提升觀看 YouTube 的體驗，有需要的朋友請自行到文章中下載囉。

4. 用播放器軟體觀看：VLC 播放器

VLC 是一款老牌影片播放器且完全免費，它能夠支援時下絕大多數的影音檔案，例如 .avi 、 .mpeg 、 .rm 、 .mp3 、 .mov……等常見的影音格式，就連必須連上網路進行播放的串流媒體（YouTube...）它也能照播無誤，按下 Ctrl + N 並貼上 YouTube 網址就能直接觀看影片囉。

5. YouTube 網址後面加個「.」

在 YouTube 網頁版網址欄位中輸入「.」，就能夠完美去除 YouTube 廣告，這是去年的 Bug 了，但是小編截稿前實測依然還能用，而且只要輸入一次，看其它影片就會一律套用 ~ 這樣不就等於 0 元買了 YouTube Premium 大家最在意的功能啦，話不多說趕快來試試看吧。

6. 訂閱 YouTube Premium

YouTube Premium 台灣價格每個月 179 元覺得下不了手嗎？現在以每個月 50 元的價格來訂閱，到底該如何做呢？簡單來說就是 VPN 到 YouTube Premium 比較便宜的印度，完成訂閱購買就可以囉！手把手 VPN 購買 YouTube Premium 教學。