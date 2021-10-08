JJview Browser

老司機發車都用什麼瀏覽器？最近小編發現一款內行的 JJview Browser 老司機瀏覽器，跟之前我們介紹過著重零瀏覽紀錄的老司機瀏覽器不一樣，JJview Browser 主打的是阻擋強制跳轉、阻擋廣告，凡是你上 Avgle、Jable、av01、Netflav 等，遇到關不到的廣告就不用怕啦，讓 JJview Browser 老司機瀏覽器幫你處理，讓你發車路上一路順暢，甚至小編實測看 YouTube 廣告也沒了，連買 Premium 的開銷都一併省下，用 iPhone 的朋友非常推薦下載起來唷。

無廣告瀏覽器

JJview Browser 目前能夠在 App Store 免費下載，主打功能為：阻擋 Popup 彈跳式廣告、強制跳轉及廣告顯示，還會針對版面進行優化，且完全沒有瀏覽紀錄。

老司機 app ptt

下載後直接打開 JJview Browser 老司機瀏覽器，就可以直接使用啦！

無廣告瀏覽器 app

請老司機們自行打開測試網頁，或是常常被「強制跳轉」、廣告關不掉的頁面，經過 JJview Browser 老司機瀏覽器處理之後，乾淨的版面完全回來啦。

JJview Browser

就連看 YouTube 都不會有廣告了！連結放在下面，非常推薦各位下載起來，用一次就回不去啦。

下載：
JJview Browser ( App Store 下載 )

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