Setting、Avnight 等老司機 App 不能看，有沒有其它的替代方案？最近小編發現一個來自日本的謎片網站 FreeJavporn，上面的影片大部分是素人影片，就連畫質也很素人，不像 PxxxHub 畫質如此清晰，整個頁面採用行動版設計，因此用手機瀏覽會比電腦舒適，看片完全不需要登入、註冊會員，最重要的是這個謎片網站影片載入速度非常快，而且支援一鍵下載影片功能，有收藏謎片習慣的老司機們，FreeJavporn 值得你好好挖寶一下啦。你也可以參考：手機最強 Setting 設定工具 APK 下載，沒有設定出來不罷休

進入 FreeJavporn 首頁後，就可以看到許多謎片在下方囉，最上方是搜尋欄位，不過只支援日文，懂日文的老司機可以好好運用一下，而且 FreeJavporn 並沒有影片分類的功能，若你不懂日文的話，不斷的下一頁就對啦 ~

不過也並非完全沒有辦法分類，點擊任一部影片後，能夠看到該謎片的 Tag 標籤、發表日期、片長，以及白色的下載按鈕。影片播放時載入速度相當快，而且竟然能夠一鍵下載，我想這會是老司機們非常喜歡的功能之一吧，而且過程中完全不需要註冊會員、登入，目前看起來也沒有廣告干擾。

影片下方還會推薦類似的影片，最下方還有相關的文字雲標籤，這邊也大多與你觀看的影片有所相關，可以透過這邊找到關聯性較大的謎片~ 好像說太多了，各位老司機自己發車啦，下方幫大家準備好連結啦。

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