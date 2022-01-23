Adblock Premium 免費

你也用 AdBlock 檔廣告嗎？網路廣告不少，卻是網路創作者的微薄收入來源之一，很多人用 AdBlock 把它檔掉了，不過秉持本站的初衷還是要跟大家分享好康的，今天小編要跟大家分享的就是 Adblock Premium 序號，跟免費版的相較之下，Premium 版功能又更進階了，大家記得先將本站設定好白名單，才能下載唷 XD 廣告還是請大家看一下，才能繼續分享好康的給大家！

AdBlock Premium

首先請確認你的 Chrome 是否已安裝 AdBlock。沒有的話先去擴充程式商店新增到 Chrome 瀏覽器。

Adblock Premium 免費

然後進入 AdBlock Premium 限時免費頁面，輸入 Email 地址。

檔網頁廣告

到 Email 收信，點擊 Verufy Email。

Adblock 付費版功能

驗證信箱之後，再次回到信箱，就可以看到已經取得 1 年份的 AdBlock Premium 序號囉！

Adblock Premium 序號

這個步驟很重要！取得 Premium 資格後第一件事，請大家幫忙到「自訂」>「停止阻擋廣告」裡面輸入 https:/ez3c.tw 按下確定，記得去設定嘿～

AdBlock Premium

至於 Premium 版相較於免費版多了哪些功能呢？主要多了以下四個功能：

  • 交換圖片：顯示美麗圖片以取代廣告，使用圖片交換仍會阻擋廣告，但是會以貓狗或自然的照片取代。
  • 主題：自訂 AdBlock 在瀏覽器中自訂 AdBlock 的有趣方式，例如：控制 AdBlock 的外觀與字型大小...
  • 同步：在多個裝置上使用您的 AdBlock 設定，無論使用哪一台電腦，自訂廣告攔截規則、設定與允許名單都可以帶著走。只要設定一次 AdBlock，然後無論從哪裡瀏覽，都可以使用相同的設定！
  • 干擾控制：體驗無干擾的瀏覽方式，利用干擾控制功能，告別電子報彈出視窗、浮動視窗影片以及其他擾人的內容。

傳送門：Adblock Premium 限時免費活動頁面
( 有設定本站網址為白名單的朋友才可以領取唷 )

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