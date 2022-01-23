你也用 AdBlock 檔廣告嗎？網路廣告不少，卻是網路創作者的微薄收入來源之一，很多人用 AdBlock 把它檔掉了，不過秉持本站的初衷還是要跟大家分享好康的，今天小編要跟大家分享的就是 Adblock Premium 序號，跟免費版的相較之下，Premium 版功能又更進階了，大家記得先將本站設定好白名單，才能下載唷 XD 廣告還是請大家看一下，才能繼續分享好康的給大家！

首先請確認你的 Chrome 是否已安裝 AdBlock。沒有的話先去 擴充程式商店 新增到 Chrome 瀏覽器。

然後進入 AdBlock Premium 限時免費頁面，輸入 Email 地址。

到 Email 收信，點擊 Verufy Email。

驗證信箱之後，再次回到信箱，就可以看到已經取得 1 年份的 AdBlock Premium 序號囉！

這個步驟很重要！取得 Premium 資格後第一件事，請大家幫忙到「自訂」>「停止阻擋廣告」裡面輸入 https:/ez3c.tw 按下確定，記得去設定嘿～

至於 Premium 版相較於免費版多了哪些功能呢？主要多了以下四個功能：



交換圖片：顯示美麗圖片以取代廣告，使用圖片交換仍會阻擋廣告，但是會以貓狗或自然的照片取代。

主題：自訂 AdBlock 在瀏覽器中自訂 AdBlock 的有趣方式，例如：控制 AdBlock 的外觀與字型大小...

同步：在多個裝置上使用您的 AdBlock 設定，無論使用哪一台電腦，自訂廣告攔截規則、設定與允許名單都可以帶著走。只要設定一次 AdBlock，然後無論從哪裡瀏覽，都可以使用相同的設定！

干擾控制：體驗無干擾的瀏覽方式，利用干擾控制功能，告別電子報彈出視窗、浮動視窗影片以及其他擾人的內容。

傳送門： Adblock Premium 限時免費活動頁面 ( 有設定本站網址為白名單的朋友才可以領取唷 )