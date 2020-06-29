YouTube 廣告多多怎麼辦？最近有網友推薦了自己常用的看 YouTube 無廣告工具 Smart YouTube TV，這款工具原本是用來給有 Android 系統的電視安裝的，但是它的另一個特色就是沒有廣告，因此也被大家拿來裝在手機裡面，就間接達成去除 YouTube 廣告的功能，不過僅此而已，大家所換想的 YouTube 背景播放功能就沒有啦，想要背景播放 YouTube 音樂的話可以參考：YouTube Vanced 14.06.54 APK 下載，目前最強 YouTube 擋廣告背景聽音樂神器！

這次跟大家分享的 Smart YouTube TV 只支援 Android 系統，且只能用 APK 的方式安裝，載點幫大家準備好文章最後面了，下載後安裝，開啟後就可以看到此 App 能夠去除廣告的提示。

接著進入主畫面，就可以看到一般智慧電視中，熟系的 YouTube 介面，基本上就是與電視版的 YouTube 一模一樣。

點擊後即可播放，影片速度、品質等通通一樣可以調整，沒有什麼差別。

唯一的差別就是真的沒有廣告 ~ 大家如果喜歡在 YouTube 上面追劇，用 Smart YouTube TV 來觀看，真的可以達到無廣告播放。

搜尋功能也有，而且比電視端搜尋更方便，因為可以直接輸入注音。

當然也能夠登入 YouTube 帳號，管理播放清單內的內容等，不過由於這不是 YouTube 官方所推出的 App，若對帳號安全有疑慮的話，建議在不登入的情形下即可。大家有興趣的話，請點擊下方載點下載。

https://github.com/yuliskov/SmartYouTubeTV/

下載：

Smart YouTube TV.apk（GITHUB下載）

檔案大小：7.46 MB