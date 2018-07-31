今天要跟大家分享一款很好用的下載影片 APP ，叫做「Videoder」，目前僅提供 Android 用戶下載。他可以將平常我們在社群媒體上看到的影片下載下來，儲存在你的手機檔案夾內，舉凡 YouTube、Instagram、Facebook，甚至連追劇好幫手 Daily Motion、Vimeo 的影片，都可以透過 Videoder 這支 APP 下載下來，看你是要純音檔，或是影片都可以，操作方式也非常簡單，那我們就來看這支APP怎麼用吧！
Videoder APP 主要特色有：
- 支援超過 50 個網站的影音下載
- 免費音樂下載
- 將 YouTube 轉成 MP3 音樂格式
- 下載 4K 影片
- 批次影音下載功能
- 支援分割下載，加快下載速度
- 可修改 MP3 Tag 資訊
- 自動偵測連結下載
- YouTube 影音播放去廣告
- 自訂顏色風格色彩，深夜模式
- 內建去廣告的網頁瀏覽器
△ 除了 YouTube，Videoder 還可以連結到其他平台，如右邊這張圖片所顯示，真的是非常多呀～點選「添加站點」後可以管理平台。
△ 點選「添加站點」之後會到這個頁面，總共有 50 個來源，這些平台上的影片都可以透過這支 App 下載，實在是太厲害啦！
△ 而你也可以手動勾選出想要屏蔽的網站，例如成人網站的片源（右圖）。
那麼今天我就來示範如何從 YouTube 下載阿滴的影片。首先先在 YouTube 的搜尋 bar 輸入你想找的影片，找到後確認可以正常播放，就可以進行下載囉。
△ 在觀看影片的界面下方，可以看到「音頻下載鏈結」以及「視頻下載鏈結」，又各自依格式及檔案大小細分，今天我們要下載的是影片，就點選視頻中的選擇。之後畫面會跳出框框，直接點選開始下載就好。檔案會存取在手機的「檔案管理」。
△ Videoder 在下載時會顯示該支影片下載狀況，下載完畢後影片會在下載「完成」中。
△ 如果你想確認影片存放的位置，可以點及一下影片，就會跳出一個選單，選擇「顯示下載位置」，就可以看到了。這邊可以看到我們的影片存放在「檔案管理」中。
△ 回到你的手機桌面，找到「檔案管理」，開啟後尋找名為「Videoder」的資料夾。
△ 打開後就會看到剛剛下載的影片啦！點擊後可以正常播放，就跟一般影片檔一樣存放在你的手機中，你想看幾遍就幾遍，不需管網路流量啦～
△ 如果想把已經下載下來的影片轉成音檔的話，只要開啟這個 App ，到下載的地方，點選「轉碼成音頻」就可以了。
△ 如果影片來源有提供 4K 的話，也是可以下載的，如果你的手機也支援顯示的話，就可以欣賞高畫質的影片啦！
△ 在下載的地方，還可以手動調整下載速度， Videoer 會將影片切成多的部分來同時下載，如果你的網路速度不錯快的話，就可以設定多段，反之少段。另外點擊「編輯音頻標籤」，可以輕鬆更改音樂檔的標籤資訊。
△ Videoer 還有一個很方便的功能，就是你在這支 App 外的地方看到任何影片，只要將他的網址複製起來，Videoer 偵測到你複製的動作之後，下方就會跳出小視窗詢問是否要下載這支影片。
△ 我想大家最討厭看 Youtube 影片時被廣告打斷，Videoer 也知道，所以它把廣告給阻擋掉啦！下次你想看 Youtube 影片，不仿把 Videoer 當作瀏覽器，用它看影片完全不會有廣告，超讚！這張畫面中的時間軸很乾淨，一段廣告都沒有～
△ 你也可以一鍵快速下載影片，只要點擊影片下方的閃電圖示（左圖）。更方便的是，當我們想要下載 YouTube 一整個播放清單裡的音樂的話，Videoer 也提供一鍵下載的功能（右圖）。
最後再為大家示範一下如何下載 Instagram 裡的影片！
△ 回到 Videoder 主頁面( 預設是 YouTube )，在主頁面上方有其他平台的 icon，點擊 Instagram 後可以輕鬆切換。再進一步搜尋到你要下載的影片，會看到影片右下角有很多下載的桃紅色小按鈕。
△ 點選影片，確定可以正常播放後，就可以點擊桃紅色的「DOWNLOAD」，畫面會彈出「音頻下載鏈結」以及「視頻下載鏈結」的選項，選擇你想要下載的檔案類型後，點擊下去就可以下載囉！下載好的檔案一樣在你手機「檔案管理」中的「Videoder」的資料夾。有了 Videoder 這支 APP 遍可以輕輕鬆鬆下載網路上的影片，想看幾遍就幾遍，不用管網路流量，非常方便呦！
https://www.videoder.net/youtube-downloader-for-android
Videoder APK 下載：
Videoder.apk（MediaFire下載）
Videoder.apk（Rapidgator下載）
Videoder.apk（ZippyShare下載）
Videoder.apk（YunFile下載）
Videoder.apk（本站下載）
檔案大小：10.74 MB
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