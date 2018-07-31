Videoder APK 下載 YouTube、IG、臉書影片音樂萬用下載器

2018-07-31 09:27:31 9M87
Videoder下載

今天要跟大家分享一款很好用的下載影片 APP ，叫做「Videoder」，目前僅提供 Android 用戶下載。他可以將平常我們在社群媒體上看到的影片下載下來，儲存在你的手機檔案夾內，舉凡 YouTube、Instagram、Facebook，甚至連追劇好幫手 Daily Motion、Vimeo 的影片，都可以透過 Videoder 這支 APP 下載下來，看你是要純音檔，或是影片都可以，操作方式也非常簡單，那我們就來看這支APP怎麼用吧！


Videoder APP 主要特色有：
  • 支援超過 50 個網站的影音下載
  • 免費音樂下載
  • 將 YouTube 轉成 MP3 音樂格式
  • 下載 4K 影片
  • 批次影音下載功能
  • 支援分割下載，加快下載速度
  • 可修改 MP3 Tag 資訊
  • 自動偵測連結下載
  • YouTube 影音播放去廣告
  • 自訂顏色風格色彩，深夜模式
  • 內建去廣告的網頁瀏覽器

Videoder
△ 安裝好的 APP 在桌面可以找到，開啟後的畫面就像右邊這張圖，預設是 YouTube 介面。（APK 文末下載）

YouTube 影片下載器

△ 除了 YouTube，Videoder 還可以連結到其他平台，如右邊這張圖片所顯示，真的是非常多呀～點選「添加站點」後可以管理平台。

Videoder

△ 點選「添加站點」之後會到這個頁面，總共有 50 個來源，這些平台上的影片都可以透過這支 App 下載，實在是太厲害啦！

Videoder

△ 而你也可以手動勾選出想要屏蔽的網站，例如成人網站的片源（右圖）。

那麼今天我就來示範如何從 YouTube 下載阿滴的影片。首先先在 YouTube 的搜尋 bar 輸入你想找的影片，找到後確認可以正常播放，就可以進行下載囉。

萬用影片下載器

△ 在觀看影片的界面下方，可以看到「音頻下載鏈結」以及「視頻下載鏈結」，又各自依格式及檔案大小細分，今天我們要下載的是影片，就點選視頻中的選擇。之後畫面會跳出框框，直接點選開始下載就好。檔案會存取在手機的「檔案管理」。

小米8 哪裡買

△ Videoder 在下載時會顯示該支影片下載狀況，下載完畢後影片會在下載「完成」中。

Videoder下載

△ 如果你想確認影片存放的位置，可以點及一下影片，就會跳出一個選單，選擇「顯示下載位置」，就可以看到了。這邊可以看到我們的影片存放在「檔案管理」中。

Videoder

△ 回到你的手機桌面，找到「檔案管理」，開啟後尋找名為「Videoder」的資料夾。

Videoder

△ 打開後就會看到剛剛下載的影片啦！點擊後可以正常播放，就跟一般影片檔一樣存放在你的手機中，你想看幾遍就幾遍，不需管網路流量啦～

Videoder

△ 如果想把已經下載下來的影片轉成音檔的話，只要開啟這個 App ，到下載的地方，點選「轉碼成音頻」就可以了。

Videoder

△ 如果影片來源有提供 4K 的話，也是可以下載的，如果你的手機也支援顯示的話，就可以欣賞高畫質的影片啦！

Videoder

△ 在下載的地方，還可以手動調整下載速度， Videoer 會將影片切成多的部分來同時下載，如果你的網路速度不錯快的話，就可以設定多段，反之少段。另外點擊「編輯音頻標籤」，可以輕鬆更改音樂檔的標籤資訊。

Videoder

△ Videoer 還有一個很方便的功能，就是你在這支 App 外的地方看到任何影片，只要將他的網址複製起來，Videoer 偵測到你複製的動作之後，下方就會跳出小視窗詢問是否要下載這支影片。

Videoder

△ 我想大家最討厭看 Youtube 影片時被廣告打斷，Videoer 也知道，所以它把廣告給阻擋掉啦！下次你想看 Youtube 影片，不仿把 Videoer 當作瀏覽器，用它看影片完全不會有廣告，超讚！這張畫面中的時間軸很乾淨，一段廣告都沒有～

Videoder

△ 你也可以一鍵快速下載影片，只要點擊影片下方的閃電圖示（左圖）。更方便的是，當我們想要下載 YouTube 一整個播放清單裡的音樂的話，Videoer 也提供一鍵下載的功能（右圖）。

最後再為大家示範一下如何下載 Instagram 裡的影片！

Videoder

△ 回到 Videoder 主頁面( 預設是 YouTube )，在主頁面上方有其他平台的 icon，點擊 Instagram 後可以輕鬆切換。再進一步搜尋到你要下載的影片，會看到影片右下角有很多下載的桃紅色小按鈕。

Videoder

△ 點選影片，確定可以正常播放後，就可以點擊桃紅色的「DOWNLOAD」，畫面會彈出「音頻下載鏈結」以及「視頻下載鏈結」的選項，選擇你想要下載的檔案類型後，點擊下去就可以下載囉！下載好的檔案一樣在你手機「檔案管理」中的「Videoder」的資料夾。有了 Videoder 這支 APP 遍可以輕輕鬆鬆下載網路上的影片，想看幾遍就幾遍，不用管網路流量，非常方便呦！

https://www.videoder.net/youtube-downloader-for-android

Videoder APK 下載：
Videoder.apk（MediaFire下載）
Videoder.apk（Rapidgator下載）
Videoder.apk（ZippyShare下載）
Videoder.apk（YunFile下載）
Videoder.apk（本站下載）
檔案大小：10.74 MB
最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱推薦 POIEMA 免耗材空氣清淨機
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

Videoder APK 下載 YouTube、IG、臉書影片音樂萬用下載器 相關文章

訪客留言

Videoder APK 下載 YouTube、IG、臉書影片音樂萬用下載器 參考資料

優酷下載器免安裝|尋找優酷下載器免安裝推薦瀏覽器下載 免安裝與google瀏覽器下載免安裝|77筆1|2頁-愛順發 ...
備份各式網頁 ...,Apowersoft免費線上影片下載器是一款支援線上下載的網路影片下載工具。它介面易懂，簡單易用。 ... 【免費 網頁 工具】線上影片下載、免安裝！FB、YouTube等網站，快速 Download 備份影片！
youtube下載器免安裝|找youtube下載器免安裝敘述youtube下載器與YouTube下載|83筆1|3頁-電腦王阿達愛順發
查詢youtube下載器免安裝一切資訊已由【電腦王阿達愛順發】提供還有youtube下載器 83筆3頁,YouTube下載網路熱門話題,4K Video Downloader 是一款相當好用的免費軟體，使用者可以透過它快速從 YouTube 網站下載影片、音訊或是 ...,Youtube Downloader HD 可 ...
【下載密技】一定要知道的YouTube 下載方法大放送，有兩種喔 !!! (72260) - 癮科技
下載完後使用播放器果然可以順利的觀看，看來我們是成功了 !!! 專用下載程式方法 ... Line@ Facebook Instagram RSS Youtube Google+ 分類 App 人物專訪 專家觀點 應用教學 文化創意 新品資訊 新奇搞笑 產業消息 科學新知 ...
影片下載器 Tubemate v3.1.3 build 1058 去廣告版 - 安卓軟體專區 - AwaBest 安卓白牌軍論壇 - AwaBest 安卓白牌軍
影片下載器 Tubemate v3.1.3 build 1058 去廣告版 ,AwaBest 安卓白牌軍論壇 設為首頁 收藏本站 FaceBook粉絲專頁 開啟輔助訪問 切換到窄版 ...
快速下載 YouTube 影片字幕、轉檔 SRT 字幕檔教學
YouTube 內建影音字幕功能，有時候遇到英文或其他非中文發音內容，若有上傳、製作中文字幕的話，可以快速在影片內開啟，選擇要顯示於影片下方的多國語言字幕，對於在線上看演講、電影預告、音樂錄影帶或相關影片來說，只要一段影片就能 ...
[下載] KMPlayer 影音播放器 v4.2.2.12 繁體中文版！ – 【重灌狂人】
支援各種常見的 codec，而且軟體輕巧，比起微軟的Windows Media Player還輕巧，操作相當順暢。KMPlayer不只可直接播放一般常見的各式影音檔、MP3...，連Flash遊戲、影片都可以拉進去直接播唷！此外，你從YouTube或Yahoo影音、vlog網站等下載「.flv」的 ...
4K Video Downloader 免費線上影片下載工具，支援 YouTube、Facebook 等網站
這款下載工具除了能下載 YouTube 的影片，也支援其他網站，包括 Vimeo、SoundCloud、Flickr、Facebook 和 DailyMotion 等等，如果影片本身支援 3D 播放顯示，這套軟體也可以 ...
網頁影片下載器|尋找網頁影片下載器推薦網路影片下載工具與瀏覽器下載影片|77筆1|2頁-愛順發就是教不落
最佳網頁影片下載器資訊情報由【愛順發就是教不落】分享類似網路影片下載工具 77筆2頁,瀏覽器下載影片社群談論話題,【免費 網頁 工具】線上影片下載、免安裝！FB、YouTube等網站，快速 Download 備份影片！ 備份各式網頁 ...,軟體小檔案 軟體名稱：Freemake ...
windows media player重複播放|音樂播放器軟體windows media player及電腦音樂播放器下載windows media player 81筆1|3頁-APP點子
... 媒体类型，安装位置与VLC Media Player是一款免費、開放程式碼、跨平台、中文化、畫面簡潔沒有廣告、功能強大的影音播放 ... 模式、片段重複播放等功能的 MP3 播放器，也因為具備這些功能，Slow MP3 的應用範圍變得相當廣泛，不再限定 ...
youtube下載器mp3|關注youtube下載器mp3介紹flashlight youtube與bravia youtube(共84筆1|3頁)-點子生活愛順發
搜尋youtube下載器mp3以由【點子生活愛順發】分享有關flashlight youtube 84筆3頁,bravia youtube社群熱門話題,甚麼是 YouTube mp3？ YouTube-mp3.org 是最簡易的轉換影片至mp3網上服務。 你不需要建立帳戶，只需一個YouTube的連結。當你提交時連結時我們 ...