Windows 安裝光碟快速下載，TechBench by WZT 神人出手就方便！

2018-08-03 14:42:22 哇哇
Windows 安裝光碟快速下載

若你來找盜版的，那可寧讓你失望了！若你只是找安裝光碟，來這裡就對了，其實安裝光碟微軟自己就有提供，只是可能暗藏一些不知道的途徑，既然微軟都有提供，神人們也沒在客氣，像我常常推薦的 Windows ISO Downloader 就是很方便的下載軟體，而今天分享的 TechBench by WZT 微軟光碟下載應該更方便一點，因為直接開啟網頁就可以（微軟官方下在本來也就是網頁），只是幫你整合的更加清楚明白，可以下載 Winodws 與 Office 的安裝光碟，可以選擇不同的版本或是語言，若你本來就具備系統或是軟體序號，光碟早不知道藏去哪，那直接下載可能會更快速一點唷！


TechBench by WZT 微軟光碟下載：https://tb.rg-adguard.net/public.php?lang=zh-TW
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進入網頁後有繁體中文，這樣操作應該沒有任何障礙，選擇類別、版本、語言與檔案，這樣就會替你自動找到官方的下載路徑。

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然後就可以開始下載囉！！！產生的下載連結是會過期的，所以趕快下載，若是連結失效了之後，就重頭再選一次就好，這麼方便快速的網站，不加入書籤對不起自己！

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