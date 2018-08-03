若你來找盜版的，那可寧讓你失望了！若你只是找安裝光碟，來這裡就對了，其實安裝光碟微軟自己就有提供，只是可能暗藏一些不知道的途徑，既然微軟都有提供，神人們也沒在客氣，像我常常推薦的 Windows ISO Downloader 就是很方便的下載軟體，而今天分享的 TechBench by WZT 微軟光碟下載應該更方便一點，因為直接開啟網頁就可以（微軟官方下在本來也就是網頁），只是幫你整合的更加清楚明白，可以下載 Winodws 與 Office 的安裝光碟，可以選擇不同的版本或是語言，若你本來就具備系統或是軟體序號，光碟早不知道藏去哪，那直接下載可能會更快速一點唷！
TechBench by WZT 微軟光碟下載：https://tb.rg-adguard.net/public.php?lang=zh-TW
進入網頁後有繁體中文，這樣操作應該沒有任何障礙，選擇類別、版本、語言與檔案，這樣就會替你自動找到官方的下載路徑。
然後就可以開始下載囉！！！產生的下載連結是會過期的，所以趕快下載，若是連結失效了之後，就重頭再選一次就好，這麼方便快速的網站，不加入書籤對不起自己！
TechBench by WZT 微軟光碟下載：https://tb.rg-adguard.net/public.php?lang=zh-TW
將 ISO 檔案變成 USB 安裝隨身碟工具推薦：
WinToFlash Lite 將Windows安裝光碟轉換成USB硬碟吧！
WinToUSB 安裝光碟 ISO/WIM/ESD/SWM/VHD 轉 USB 超實用工具
Rufus 最簡單的方式製作開機隨身碟
更多資訊請參考：
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦