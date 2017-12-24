光碟機使用到的頻率越來越低，輕薄型筆電也都捨棄了光碟機，因為太多作業可以被 USB 隨身碟所取代，不過該用什麼工具將系統安裝光碟轉成 USB 呢？這次要與大家分享的 WinToUSB 的方便性還不錯，支援 ISO、WIM、ESD、SWM、VHD 的檔案格式轉換到 USB 隨身碟，內建繁體中文介面讓大家可以快速地上手，那麼 Windows 系統安裝光碟要去哪裡找呢？可以參考先前的大補帖：【大補帖】Windows 7、Windows 8 與 Windows 10 安裝光碟下載大全，到底在好康什麼呢？
。WIM、SWM：Windows 鏡像檔案格式是一個基於檔案的磁碟鏡像格式。它由微軟公司設計且發布於 Windows Vista 及其之後的 Windows 作業系統中，用來支持他們的一部分標準安裝過程。它與舊版 Windows 作業系統相容良好，且部分用於 Windows Fundamentals for Legacy PCs 中。
。ESD：Ms windows 的 Electronic Software Download File 的縮寫，是 windows 8.1 及 windows 10 所新使用的線上分發檔案文件格式。
。VHD：微軟 Microsoft Virtual Hard Disk format（虛擬磁盤）格式。VHD 文件格式可以被壓縮成單個文件存放在宿主機器的文件系統上，主要包括虛擬機啟動所需系統文件。VHD 虛擬硬盤有固定 VHD、動態 VHD 、差異 VHD 和鏈接硬盤四種類型，我們可以根據自己的實際需求去選擇相應的格式，但在 Windows7 中只有固定 VHD 和動態 VHD 兩種類型。VHD 磁盤操作時就跟物理磁盤一樣，維護起來較為簡單，我們可以對它進行分區、格式化、壓縮、刪除等等操作，這些操作並不影響物理分區。
（以上檔案格式資料取於網路搜尋結果）
WinToUSB 支援影像檔與 CDDVD 的轉換，開啟軟體後可以選擇從影像檔或是光碟來讀取資料，之後選定要安裝在 USB 隨身碟的系統。
下一個步驟選擇要安裝的 USB 隨身碟裝置，這個步驟得謹慎一點唷！因為會把原本 USB 的內容清空，選錯 USB 的話等同於自毀資料，所以這步驟大家得特別注意，要重複確認再動作，勾選後 Next 繼續。
最後就是等他慢慢執行轉換到 USB 的動作囉！！！
上圖是免費版本、專業版本與企業版本的功能比較，一般用戶免費版就足夠使用囉！
http://www.easyuefi.com/wintousb/
免安裝版：
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WinToUSB 3.9.7z（本站下載）
檔案大小：3.90 MB
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