WinToUSB Professional 序號 License

安裝系統需要 Windows 的安裝光碟，那沒有光碟機的時候怎麼辦？有光碟機也不一定能將 ISO 檔案格式燒錄成光碟，這時候該怎麼辦？將 ISO 安裝光碟直接製作成 USB 安裝隨身碟是最有效的方式，WinToUSB 這套工具可以完成這項任務，而且支援 ISO、WIM、ESD、SWM、VHD 與 VHDX 的影像格式，甚至能將 CD、DVD 與拷貝Windows 的功能，免費版本已經可以滿足 ISO 轉 USB 的任務， WinToUSB Professional 版本具備更完整的功能，這款好工具很推薦大家趁限時免費收藏下來！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-wintousb-professional-100-discount

WinToUSB Professional 序號 License

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WINTOUSB PROFESSIONAL NOW。

WinToUSB Professional 序號 License

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

WinToUSB Professional 序號 License

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。

WinToUSB Professional 序號 License

△ 開啟軟體後從右上方的 About 選擇 Activate license。

WinToUSB Professional 序號 License

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

WinToUSB Professional 序號 License

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！軟體要重新開啟才會變成專業版喔！

△ WinToUSB 支援影像檔與 CDDVD 的轉換，開啟軟體後可以選擇從影像檔或是光碟來讀取資料，之後選定要安裝在 USB 隨身碟的系統。

△ 下一個步驟選擇要安裝的 USB 隨身碟裝置，這個步驟得謹慎一點唷！因為會把原本 USB 的內容清空，選錯 USB 的話等同於自毀資料，所以這步驟大家得特別注意，要重複確認再動作，勾選後 Next 繼續。

△ 最後就是等他慢慢執行轉換到 USB 的動作囉！！！

WinToUSB Professional 序號 License

上圖是免費版本、專業版本與企業版本的功能比較，一般用戶免費版就足夠使用囉！

http://www.easyuefi.com/wintousb/

安裝版：
WinToUSB Professional 5.8.7z（GOOGLE下載）
WinToUSB Professional 5.8.7z（1DRV下載）
WinToUSB Professional 5.8.7z（MEDIAFIRE下載）
WinToUSB Professional 5.8.7z（RAPIDGATOR下載）
WinToUSB Professional 5.8.7z（MEGA下載）
檔案大小：5.46 MB

免安裝版：
WinToUSB Professional 4.0.7z（MediaFire下載）
WinToUSB Professional 4.0.7z（ZippyShare下載）
WinToUSB Professional 4.0.7z（YunFile下載）
WinToUSB Professional 4.0.7z（本站下載）
檔案大小：3.89 MB

限時免費 WinToUSB Professional 5.8 製作 USB 安裝光碟的最佳工具 相關文章

訪客留言

限時免費 WinToUSB Professional 5.8 製作 USB 安裝光碟的最佳工具 參考資料

【限時免費】Do Your Data Recovery Professional 4.0 專業版檔案救援軟體，Windows 版免費下載中！ | 三嘻行動哇 Yipee!
第一步：先點選連結 Do Your Data Recovery Professional 免費下載網頁點擊 「GET THIS NOW」 取得免費軟體。 第二步：重複輸入兩次你的 Email 並勾選系統版本，按下 「GIVE IT TO ME NOW」。 第三步：點選任一個軟體下載連結，這次限時免費的序號統一為 ...
Microsoft Office 安裝序號 @ CrazyBirdie1的部落格 :: 痞客邦 ::
Office Professional Plus 2016：XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 Office Standard 2016：JNRGM-WHDWX-FJJG3-痞客邦 PIXNET 首頁 部落格 邦邦 運動 PIXstyleMe 3C 電影 旅遊 親子 美食 遊戲 PIXgoods ...
[免費下載]Office 2016 繁體中文專業版(x86、x64) - 香腸炒魷魚
[免費下載]Office 2016 繁體中文專業版(x86、x64) 發表時間： 2016-03-27 伴隨著2016 ... 免費軟體 好站推薦 好笑好玩 技巧應用 時勢新訊 樂活旅遊 淘寶教學 生活紀錄 產品開箱 ...
O&amp;O DiskImage 5 專業版限時免費下載（含序號）
你在這裡： 首頁 / 免費贈品 / O&amp;O DiskImage 5 專業版限時免費下載（含序號 ... 完成後就能看到 O&amp;O DiskImage 5 Professional Edition 的主畫面，也可以開始享受完整的專業備份軟體。 除了簡易模式以外，點擊 ...
WinToUSB 4.0 中文版 - 作業系統可攜化或安裝光碟轉成隨身碟 - 阿榮福利味 - 免費軟體下載
台灣免費軟體下載網站 - 精選優質免費軟體，提供免安裝軟體、中文版軟體下載。AZO Freeware - Legal software website from Taiwan. ... 關鍵字：WinToUSB Free, WinToUSB Professional, WinToUSB Enterprise, Hasleo WinToUSB WinToUSB - Best Windows ...
WinToUSB v4.0 將 Windows 裝在 USB 隨身碟裡運作、自製重灌隨身碟 – 【重灌狂人】
WinToUSB 是一個 Windows To Go 的製作工具，可以幫我們將 Windows 7/8/10 等作業系統安裝到外接式的 USB ... 在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤影響您的工作或電腦運作。從本站下載 ...
WinToHDD Profession 限時免費下載，讓你在硬碟上直接安裝Windows系統 - Yahoo奇摩新聞
不需要外接USB或光碟裝置，讓你直接透過硬碟來安裝Windows系統，如今專業版限時免費下載 ... 啟動後離開重新進入，即可看到專業版的標題，免費下載 的時間有限，動作要快哦！檢視相片 WinToHDD Profession 限時免費下載，讓 ...
[下載]Microsoft Office 2016 繁體中文版 (x86x64，序號金鑰) - 搜福利免費軟體下載站
好玩、有趣又實用的免費軟體等你來下載 ！ Main Menu 首頁 關於本站 網誌聯播 香腸炒魷魚 阿腸網頁設計工作室 WordPress架站百寶箱 ...