安裝系統需要 Windows 的安裝光碟,那沒有光碟機的時候怎麼辦?有光碟機也不一定能將 ISO 檔案格式燒錄成光碟,這時候該怎麼辦?將 ISO 安裝光碟直接製作成 USB 安裝隨身碟是最有效的方式,WinToUSB 這套工具可以完成這項任務,而且支援 ISO、WIM、ESD、SWM、VHD 與 VHDX 的影像格式,甚至能將 CD、DVD 與拷貝Windows 的功能,免費版本已經可以滿足 ISO 轉 USB 的任務, WinToUSB Professional 版本具備更完整的功能,這款好工具很推薦大家趁限時免費收藏下來!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WINTOUSB PROFESSIONAL NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後從右上方的 About 選擇 Activate license。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!軟體要重新開啟才會變成專業版喔!

△ WinToUSB 支援影像檔與 CDDVD 的轉換,開啟軟體後可以選擇從影像檔或是光碟來讀取資料,之後選定要安裝在 USB 隨身碟的系統。

△ 下一個步驟選擇要安裝的 USB 隨身碟裝置,這個步驟得謹慎一點唷!因為會把原本 USB 的內容清空,選錯 USB 的話等同於自毀資料,所以這步驟大家得特別注意,要重複確認再動作,勾選後 Next 繼續。

△ 最後就是等他慢慢執行轉換到 USB 的動作囉!!!

上圖是免費版本、專業版本與企業版本的功能比較,一般用戶免費版就足夠使用囉!

http://www.easyuefi.com/wintousb/

