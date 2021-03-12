安裝系統需要 Windows 的安裝光碟，那沒有光碟機的時候怎麼辦？有光碟機也不一定能將 ISO 檔案格式燒錄成光碟，這時候該怎麼辦？將 ISO 安裝光碟直接製作成 USB 安裝隨身碟是最有效的方式，WinToUSB 這套工具可以完成這項任務，而且支援 ISO、WIM、ESD、SWM、VHD 與 VHDX 的影像格式，甚至能將 CD、DVD 與拷貝Windows 的功能，免費版本已經可以滿足 ISO 轉 USB 的任務， WinToUSB Professional 版本具備更完整的功能，這款好工具很推薦大家趁限時免費收藏下來！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WINTOUSB PROFESSIONAL NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後從右上方的 About 選擇 Activate license。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Activate 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！軟體要重新開啟才會變成專業版喔！

△ WinToUSB 支援影像檔與 CDDVD 的轉換，開啟軟體後可以選擇從影像檔或是光碟來讀取資料，之後選定要安裝在 USB 隨身碟的系統。

△ 下一個步驟選擇要安裝的 USB 隨身碟裝置，這個步驟得謹慎一點唷！因為會把原本 USB 的內容清空，選錯 USB 的話等同於自毀資料，所以這步驟大家得特別注意，要重複確認再動作，勾選後 Next 繼續。

△ 最後就是等他慢慢執行轉換到 USB 的動作囉！！！

上圖是免費版本、專業版本與企業版本的功能比較，一般用戶免費版就足夠使用囉！

http://www.easyuefi.com/wintousb/

安裝版：

WinToUSB Professional 5.8.7z（GOOGLE下載）

WinToUSB Professional 5.8.7z（1DRV下載）

WinToUSB Professional 5.8.7z（MEDIAFIRE下載）

WinToUSB Professional 5.8.7z（RAPIDGATOR下載）

WinToUSB Professional 5.8.7z（MEGA下載）

檔案大小：5.46 MB

免安裝版：

WinToUSB Professional 4.0.7z（MediaFire下載）

WinToUSB Professional 4.0.7z（ZippyShare下載）

WinToUSB Professional 4.0.7z（YunFile下載）

WinToUSB Professional 4.0.7z（本站下載）

檔案大小：3.89 MB