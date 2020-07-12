FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

你有專業的隨身碟開機製作工具嗎？FlashBoot 是一款專業 USB 的開機製作工具，在功能上相當的豐富，除了常見的開機光碟拷貝成開機隨身碟之外，也可以將目前的 OS 系統拷貝到隨身碟之中，或是將隨身碟的內容製作成影像檔，兼容所有的 USB 和 BIOS，內建有 DOS 自統可以使用，若是不會使用 DOS 的話也可以使用 PE，簡化了許多操作流程，讓大家都可以很簡單的上手的實用工具。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 這次的限時免費必須從軟體內去啟動，安裝板與免安裝版可以到文末去下載。開啟軟體後請點選 Register this software，之後會跳出選擇隨身碟的視窗，選取之後再點選 OK，就會另外開啟網頁到活動頁面。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 開啟活動網頁之後，輸入自己的名稱與信箱之後 Submit 送出。在我測試的時候活動網頁有點塞車，不好進去，若你也有遇到這樣的狀況請多等等吧！

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 送出成功之後會在信箱內收到活動的註冊碼，每個人應該是不同的，請大家自己跑一下註冊流程囉！

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 之後返回軟體點選 Enter registration code。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 在註冊視窗貼入剛剛所取得的註冊碼，點選 OK 應該就可以註冊成功囉！

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 軟體預設是精靈模式，可以讓你很輕鬆的下一步下一步來操作軟體，就從 Next 開始吧！

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 主要功能包含有 OS installer > USB、Full OS > USB、USB imaging and duplication 與 Format as non-bootable，每個項目進去會有不同選項，我就以最簡單的開機光碟製作成開機隨身碟來示範，選擇第一個 OS installer > USB。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 接著可以選取光碟影響檔案或是 DVD 裝置來源。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 接著可以幫你附加驅動程式進去，包含有 USB 3.0 驅動程式、NVMe SSD 驅動程式或 AHCI/RAID 驅動程式，若是有特殊的驅動程式也可以自己額外添加。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 之後選取要寫入的隨身碟 Next 繼續。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 再來設定隨身碟的名稱 Next 繼續。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 最後就是確認所有要執行的動作，若是沒有問題的話 Format Now 就會開始寫入。

FlashBoot Pro 開機隨身碟專業製作工具

△ 寫入時會花些時間，這時候就慢慢等待囉！

https://www.prime-expert.com/flashboot/

免安裝版：
FlashBoot Pro 3.2y.7z（GOOGLE下載）
FlashBoot Pro 3.2y.7z（1DRV下載）
FlashBoot Pro 3.2y.7z（MEDIAFIRE下載）
FlashBoot Pro 3.2y.7z（RAPIDGATOR下載）
FlashBoot Pro 3.2y.7z（MEGA下載）
檔案大小：52.18 MB

安裝版：
FlashBoot Pro.zip（GOOGLE下載）
FlashBoot Pro.zip（1DRV下載）
FlashBoot Pro.zip（MEDIAFIRE下載）
FlashBoot Pro.zip（RAPIDGATOR下載）
FlashBoot Pro.zip（MEGA下載）
檔案大小：52.59 MB

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