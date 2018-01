我自己的電腦已經許久沒有安裝光碟機,因為我相信現在的技術已經可以靠 USB 通通搞定,我好幾次的電腦整理、重灌全部都是依靠 USB 來解決,將 Windows 安裝光碟轉成 USB 隨身碟最佳推薦工具就是 WinToFlash,嚴格說起來是成功率最高的一款軟體, 免費的 WinToFlash Lite 版本雖然功能夠用 ,不過當然還是專業版最好,大家一定得趁此機會收藏起來!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD WINTOFLASH PROFESSIONAL NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,有安裝版與免安裝版都可以到文末直接下載,這個版本已經是註冊版,不用輸入額外的註冊資訊。△ 軟體安裝後就已經是專業版本,內建繁體中文語系唷!初次使用開啟軟體後 Next > 繼續。同意使用者使用條款,Next > 繼續下一步。最後一次 Next > 就大功告成囉!完全不用輸入任何的序號。△ 確認是 WinToFlash Professional 版本唷!價值 29.95 元美金的版本,唯一的限制就是不能使用在商業用途。△ 各版本的差異比較, 與免費 WinToFlash Lite 的差異 在 NTFS file system support、USB-FDD mode、UEFI support、Registered to your name、Ads-free interface、GRUB Boot Loader Support、Drive Check option、Windows XP/2003 Setup 0x6B auto fix。( 版本比較 免安裝版:檔案大小:8.21 MB安裝版:檔案大小:9.13 MB