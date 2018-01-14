我自己的電腦已經許久沒有安裝光碟機，因為我相信現在的技術已經可以靠 USB 通通搞定，我好幾次的電腦整理、重灌全部都是依靠 USB 來解決，將 Windows 安裝光碟轉成 USB 隨身碟最佳推薦工具就是 WinToFlash，嚴格說起來是成功率最高的一款軟體，免費的 WinToFlash Lite 版本雖然功能夠用，不過當然還是專業版最好，大家一定得趁此機會收藏起來！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/novicorp-wintoflash-professional-giveaway-coupon-sale
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，有安裝版與免安裝版都可以到文末直接下載，這個版本已經是註冊版，不用輸入額外的註冊資訊。
△ 軟體安裝後就已經是專業版本，內建繁體中文語系唷！初次使用開啟軟體後 Next > 繼續。同意使用者使用條款，Next > 繼續下一步。最後一次 Next > 就大功告成囉！完全不用輸入任何的序號。
△ 確認是 WinToFlash Professional 版本唷！價值 29.95 元美金的版本，唯一的限制就是不能使用在商業用途。
△ 各版本的差異比較，與免費 WinToFlash Lite 的差異在 NTFS file system support、USB-FDD mode、UEFI support、Registered to your name、Ads-free interface、GRUB Boot Loader Support、Drive Check option、Windows XP/2003 Setup 0x6B auto fix。（版本比較）
免安裝版：
WinToFlash Professional 1.13.0000.7z（MediaFire下載）
WinToFlash Professional 1.13.0000.7z（Rapidgator下載）
WinToFlash Professional 1.13.0000.7z（ZippyShare下載）
WinToFlash Professional 1.13.0000.7z（YunFile下載）
WinToFlash Professional 1.13.0000.7z（本站下載）
檔案大小：8.21 MB
安裝版：
WinToFlash Professional.exe（MediaFire下載）
WinToFlash Professional.exe（Rapidgator下載）
WinToFlash Professional.exe（ZippyShare下載）
WinToFlash Professional.exe（YunFile下載）
檔案大小：9.13 MB
更多資訊請參考：
【開箱】HUAWEI Mate 10 徠卡雙鏡頭，全世界第一台 AI 晶片，善解人意的高 CP 手機
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】大通 B52X 機車單車行車記錄器推薦，獨輪或是安全帽魔法貼都很好用
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這