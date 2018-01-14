iPhone 安裝 Google 注音輸入法 Gboard，打字終於順暢了！

2018-01-14 03:54:10 哇哇
iPhone 安裝 Google 注音輸入法 Gboard

買了昂貴的 iPhone X 之後我用的頻率並不高，很大的關鍵是卡在輸入法，打字時總是會有偏移，然後怎麼打都不順，這是讓我從 Android 轉 iPhone 的一大障礙，不過若你原本就是 iPhone 的忠實用戶，或許就沒感覺吧！不過不管如何，今天還是要推薦大家在 iPhone 上安裝 Google 注音輸入法，在 App Store 裡面叫做 Gboard，這感覺有點像是 Google 在 iPhone 上開外掛的感覺，除了有注音輸入法之外，還具備有方便的搜尋功能，若你本身也是 Google 愛用者的話，不妨裝起來看看囉！！！

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△ 在 App Store 中搜尋 Gboard 並且安裝，其實有些教學是要先安裝 Google 才能在安裝 Gboard，我自己實測是直接安裝 Gboard 就好了，鍵盤上方會有顆 Google 按鈕，方便大家做即時搜尋。

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△ 可以使用快速的滑行輸入，也就是手指不用離開手機螢幕上的輸入方式，不過坦白說這技能我一直沒有學會，直接輸入也很快啊！！！搜尋功能還具備有傳送資、地圖、GIF 與表情等等。

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△ 開啟 Gboard 之後必須先啟用完整的權限，先點入第一個項目當中。

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△ 進入 Gboard 之後，將 Gboard 與允許完整取用兩個項目都開啟。

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△ 語言選取我所熟悉的注音輸入法，此外也還有拼音、倉頡與筆畫。

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△ 很多的鍵盤設定可以依照喜好自己調整，搜尋設定可以讓你快速的搜尋聯絡人資訊。

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△ 有多種主題可以套用，雖然鍵盤的配置好像跟 iOS 原本差不多，但是我打自己來順手非常非常多，敲打偏移的感覺都消失了，在選字上也比較輕鬆，不得不說以前已經很習慣在 Android 上的 Google 注音輸入法，這種打字的感覺也要植過來 iPhone 使用才對，不然原本的鍵盤打字真的讓我很頭痛。

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△ 點選一下 Google 圖示就可以開啟搜尋功能，內建已經有詢問日落、天氣與附近餐廳的搜尋。

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△ 搜尋會有很多最新的新聞訊息，這樣算是方便的，從下方可以切換圖片搜尋或是 GIF 動畫搜尋，我覺得動畫搜尋很方便！搜尋框上方可以切換成 YouTube 的搜尋，下方列表就會都是影音，也方便大家看看目前最熱門的影片有哪些？

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△ 地圖功能算是與美食結合，若在外地旅遊不知道還能去哪裡，就開啟 Google 搜尋看看，會有推薦列表資訊喔！

Gboard 安裝：走這裡

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