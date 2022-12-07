Google 輸入工具最佳國字查詢神器，不知道注音直接靠手寫找答案！

當你想輸入某個字，但卻又不確定那個字的注音怎麼辦？那就快用「Google 輸入工具」手寫模式找尋就對啦！「Google 輸入工具」是一個讓你在沒有安裝任何文字輸入法的情況下，使用網站所提供的中文輸入法打字的便利工具，若要切換成不同語言輸入法也行，除此之外，「Google 輸入工具」還有提供超多特殊字元讓你付製作使用，就連 Emoji 表情符號都有喔！有興趣的朋友們趕快收下吧！若想快速查詢英文單字意思，可參考這篇：iPhone 內鍵辭典功能！

Google 輸入工具使用介紹

Google 輸入工具最佳國字查詢神器，不知道注音直接靠手寫找答案！

開啟 Google 輸入工具網站後，便可從左上角語言選單中，選擇繁體中文（台灣）輸入模式，就算你電腦中安裝任何一個中文輸入法，網站還是能讓你輸入打字。

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在繁體中文模式中，共有提供注音、拼音、倉頡、手寫四種輸入方式，點擊左上角「注」便可隨意切換，而當你想找某個字，但卻又不知道那字的注音時，我們就能透過手寫模式來找尋。

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在手寫輸入模式下，右下角會出現一個手寫框，透過滑鼠鼠標在上方寫出你要找的字，網站便會在下方自動幫你找出相似的字出來，點擊下方最相似的字便會顯示在打字區讓你複製做使用。

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手寫輸入模式，同時也支援辨識２個字以上的文字，這樣就算你不知道這個字注怎打，也能找出來讓你複製貼上。

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Google 輸入工具除了可讓你打字查字外，還有提供「特殊字元」功能，可以讓你快速插入你需要的特殊符號，也可讓你手繪快速找出。

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當然，特殊字元中也包刮了 Emoji 表情符號，點擊後一樣可快速插入輸入框，若將鼠標移到圖片上方則會顯示該符號的名稱及 Unicode 代碼喔！對於想找某個字，卻又不知道那個字注音怎麼拼的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Google 輸入工具快速查詢吧！

Google 輸入工具：https://www.google.com/intl/zh-TW/inputtools/try/

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