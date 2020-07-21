Windows 10 微軟注音

Windows 10 更新之後，注音選字變得不靈光了嗎？小編自己就有遇到這樣的問題，還沒更新前，微軟注音是相當正常的，更新之後選字開始亂跳，就連簡單的用詞都會出錯，這原因都歸咎於 Windows 10 更新後，微軟注音新增了「個人化調整」功能，會根據使用者習慣來學習不同的用字，不過這項功能目前看來不是很成功，因此今天要與大家分享如何將「微軟注音」調整回更新前的狀態，別再花一大堆時間在選字上，找回之前順順的微軟注音吧。關於輸入法的選擇，你也可以參考 : 自然輸入法 V11 真正相當好用的注音輸入法

windows 10新注音輸入法

首先在開始工具列中，對中英按鈕按下右鍵，接著選擇「設定」。

Windows 10 微軟注音

找到微軟注音中的「學習」選項，點擊進入調整。

新注音刪除詞彙

進來學習這裡後，一共有三大項目要調整，第一個是「個人化調整」，將第一、二個開關通通關閉，並且點擊下方的「清除調整資料」。

win10注音選字

第二個需要關閉的是「自我學習」，關閉後按下下方「清除常用新詞」，並按下確定。

新注音選字智障

最後一個要關閉的選項是「使用者造詞」，關閉後按下「清除使用者造詞」就算完成囉。以上三個選項都關閉並清除資料後，小編自己覺得微軟注音輸入時有回到以往的感覺，輸入起來相當順暢，各位若覺得更新後輸入法怪怪的，可以跟著調整看看唷。

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