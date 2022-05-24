需要表情符號找不到合適的嗎？最近小編發現 Google Fonts 推出 Noto Emoji 表情符號字體，Noto Emoji 是一款開源字體，可以滿足我們所有的表情符號需求，支援最新的 Unicode 表情符號規範（14.0）。有多種字重可以選擇，總共有 3,663 個表情符號，完全免費提供給大家下載使用，如果你還沒有收藏的話，趕快去下載起來吧。如果還沒有 Google Noto 字體，也可以一起下載起來，免費可商業使用喔。

進入 Google Fonts 網頁中的 Noto Emoji 就可以看到預覽的表情符號囉。

往下滑到 Styles 這邊，可以自己調整線條表情符號的粗細，或者可以在下方找到已經調整好的粗細，點擊右側的 Select this style 就可以下載該字型。

再往下滑就可以預覽所有表情符號，這邊 Google Fonts 幫大家分門別類，可以快速檢索，像是有：表情、人物、動物、飲食、旅行、節日等。點擊右上角的 Download family 就可以下載表情符號字型啦。

下載之後，跟一般字體一樣安裝到電腦上就可以享有完整的 3663 款表情符號啦。連結小編放下方，趕快前往收藏起來吧。

下載：

Google Noto Emoji