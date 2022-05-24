家裡有小朋友，想播放 Netflix 影片給小朋友看，擔心小朋友看到不該看的？各位爸媽好消息來囉，Netflix 電視版於 5/20 推出「神祕箱」功能，全球用戶皆可使用，提供安全、有趣的內容給小朋友，另外還有「兒童 Top 10」榜單、兒童觀影回顧及推薦電子郵件、家長控制等功能，還不知道 Netflix 兒童版影片內容「神祕箱」功能如何使用的朋友，趕快跟著小編一起來看看吧。

備受小朋友喜歡的喜劇影集系列《寶貝老闆：返寶還童》，或是有眾多討喜新角色的動畫冒險電影《重返大荒野》通通都能夠觀看。

如何開啟 Netflix 神秘箱功能？

目前此功能在 Netflix 電視版中開放，因此用電腦瀏覽器、手機 APP 是沒辦法看到的喔。那要如何開啟「神秘箱」功能呢？首先，以兒童使用者身分登入 > 找到首頁最上方的兒童「最愛影片」。

「最愛影片」著重以角色來分門別類，未來小朋友在開啟 Netflix 時，就可以用更直覺、生動的方式找到他們喜愛的角色、節目與影片。接著，將滑鼠移到閃閃發光的「神秘箱」上方，探索「最新推薦」影片內容，此外也可以看到「兒童 Top 10」榜單。

兒童觀影回顧及推薦電子郵件

透過「兒童觀影回顧及推薦電子郵件」功能，Netflix 每兩週會寄一次回顧 Email，讓爸爸媽媽更方便了解小朋友觀看哪些影片，內容有：

小朋友最喜歡的節目和電影推薦

小朋友最喜歡的角色的可列印著色表及活動

顯示小朋友最喜歡的內容（例如：科學、友情等）熱門主題或主題圖表

Netflix 家長控制功能

進入帳戶設定後，找到「個人資料和家長控制」，家長可以在這裡設定：PIN 保護個人資料，防止小朋友存取、過濾掉不適合他們年齡的影片、按標題刪除單個系列或電影。