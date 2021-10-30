麥當勞薯條體

電腦字體都用膩了嗎？那你該新增新字型啦，最近 JustFont 與麥當勞合作，推出「麥當勞薯條體」字型，支援 26 個英文大寫字母、數字及符號，鮮明的黃色風格，搭配薯條沾上番茄醬的紅色端，目前可以在 Github 免費下載麥當勞薯條體，可自由使用於商業用途、個人用途及教學用途，完全免費使用，但使用時必須標註麥當勞薯條體，幫大家準備好載點啦，趕緊為電腦注入字體新血吧。JustFont 每次推出的字體我覺得都相當不錯，像是上次推出的 jf open 粉圓字型就廣受大眾好評，還回饋大家提供免費商業使用。

麥當勞薯條體下載

進入麥當勞薯條體 Github 後，可以看到 McDonald_s_Fries_Font.ttf 這個檔案，點擊進去後按下右上方的 Download 能夠下載啦。

免費字型

接著雙擊 .ttf 檔案就可以完成安裝，Windows、Mac 不限系統通通能用。

免費英文字體

然後打開你的 Word、Photoshop 等各式可以編輯文字的軟體，就能夠看到字體選單中的「麥當勞薯條體」囉。

英文字體下載

麥當勞薯條體

不想下載字型的話，Github 也有提供 PNG 檔，大家可以字型拿去重組使用，以下為官方揭露的注意事項：

  1. 本字型之智慧財產權為和德昌股份有限公司單獨所有。
  2. 不需付費、知會作者，僅需於內容標註 #麥當勞薯條體，即可自由使用此字型，亦可做商業應用。
  3. 不得直接販售麥當勞薯條體與其延伸創作，或用於非法、歧視性言論等用途。
  4. 本字型未經准許禁止進行修改或販售。
  5. 對本字型的下載、安裝、與安裝後相關之問題，及可能導致之一切損害，和德昌股份有限公司皆不承擔相關責任。
  6. 和德昌股份有限公司不擔保字型內容，請自行確認文字之正確性。
  7. 和德昌股份有限公司保留隨時修改、變更、暫停或終止本內容之權利。

https://github.com/mcdtaiwan/McDonalds_Fries_Font

下載：
麥當勞薯條體下載 ( Github 下載）

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