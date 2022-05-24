iPhone 完美隱藏照片教學！這招學起來便可輕鬆隱藏私密照片！

使用 iPhone 的朋友，你知道怎樣才能隱藏手機相簿中的照片嗎？就讓小編教你完全隱藏 iPhone 照片的方法吧！手機中總會有許多自己比較私密的東西，尤其是相簿中的照片最為重要，但有時候親戚的小孩、同事、朋友沒帶手機或想用你的手機來看影片的時候，難免會擔心對方點開相簿，看到你的私密照片，不過別擔心！小編有一招能完全隱藏 iPhone 照片技巧，就讓小編在下方教大家如何設置吧！更多 iPhone 教學，請參考這篇：iPhone 免費更換 LINE 來電鈴聲！

完全隱藏 iPhone 照片教學

iPhone 完美隱藏照片教學！這招學起來便可輕鬆隱藏私密照片！

想完全隱藏 iPhone 相簿中比較私密照片的話，首先請開啟你的相簿 App 中的「圖庫」> 「選取」，勾選你要隱藏的相片後，點選左下角的「分享」圖示。

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接著點選「隱藏」>「隱藏幾張照片」。

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接著我們就能切換到下方的「相簿」中，便可在「以隱藏」相簿中看到你剛隱藏的照片。

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不過這樣還不算完全隱藏，接著我們必須開啟「設定」App，點選「照片」將「以隱藏的相簿」功能關閉。

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這樣一來相簿中的「已隱藏」相簿就會從列表中消失，除了你之外，任何人都找不到妳隱藏的照片囉！對於怕別人看到你 iPhone 手機相簿私密照的朋友，趕緊藉由以上教方法來隱藏吧！

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