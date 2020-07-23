iPhone 實用長截圖的三種方法，讓你一次搞定

不少朋友問我，iPhone 手機怎麼截長圖？為了解決好朋友的煩惱，於是用了自己 iPhone 手機研究一番，研究出三種 iPhone 長截圖方法，分享給不會用 iPhone 長截圖的小夥伴們，自從 iOS 13 開始，iPhone 內建就多了「長截圖」功能，讓你能任意將  Safari  網頁上的內容進行長截圖並且編輯，但這功能目前只支援  Safari 網頁，所以如果你想截的畫面是其他 App 的畫面，例如：通訊 App、遊戲 App 等，那麼就需要靠長截圖 App 來實現，本篇將會分別教你如何用 iPhone 內建功能來長截圖，也會推薦與介紹一款好用的 iOS 長截圖 App 給大家喔 !

第一種：使用 iPhone 內建功能進行長截圖

iPhone 長截圖你會用嗎？免其它 APP 內建功能就能辦到

第一個方法之前介紹過，可以參考：iPhone 整頁截圖功能在哪？免其它 APP 內建功能就能辦到

第二種：LINE 聊天長截圖操作技巧

LINE 版本 9.5.0 正式推出一項非常實用的功能「LINE 聊天畫面長截圖」，相信大家對於這功能都不陌生，在 LINE v8.7.0 版本就已經有長截圖功能，不過需要手動到 LINE Labs 內打開才可使用，直到 9.5.0 才正式推出，不需要手動開啟就可以直接使用，至於要怎麼使用呢？此功能僅適合 iOS 版本，需要將 LINE 升級至 9.5.0 (含)以上。

LINE長截圖方法

LINE 對話長截圖 + 匿名功能之前也曾分享過：LINE 長截圖全新功能在 iOS 推出，內建馬賽克、匿名功能不怕敏感資料外露　

第三種：使用長截圖 Tailor App

iOS 13 內建的長截圖功能其實只適用於 Safari 網頁內容，如果想開啟其他 App 來長截圖就不行，因此推薦大家下載一個，個人覺得很好用的免費長截圖軟體 Tailor App。

Tailor 下載：https://apps.apple.com/tw/app/tailor-screenshot-stitching/id926653095

iPhone 實用長截圖的三種方法，讓你一次搞定

Tailor 使用上非常簡單，不過嚴格來說他並不是長截圖工具，他試圖片拼接的軟體，是要自己分段手動截圖之後，開啟 Tailor 後 Allow Access  同意取用手機內的照片。

iPhone 實用長截圖的三種方法，讓你一次搞定

其實選哪一個 Tailor 都會自動幫你選擇最接近可以做成長截圖的照片，就如上圖剛好只有 2 張符合 Tailor 的標準。

iPhone 實用長截圖的三種方法，讓你一次搞定

選擇完，我們按下 「 Share 」。

iPhone 實用長截圖的三種方法，讓你一次搞定

在點擊 「 Save Image 」，長截圖就會自動跑到手機相簿裡面。

iPhone 實用長截圖的三種方法，讓你一次搞定

如果手機相簿裡面沒有符合 Tailor 的標準，就會跑出「 沒有截圖可以連結 」的英文訊息出來喔 ! 所以大家要確實把照片截圖好一點，要可以相連接在一起，上下必須有相關性的照片，以上就是幫大家整理出 iPhone 實用長截圖的三種方法，希望對大家有所幫助！

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