不少朋友問我，iPhone 手機怎麼截長圖？為了解決好朋友的煩惱，於是用了自己 iPhone 手機研究一番，研究出三種 iPhone 長截圖方法，分享給不會用 iPhone 長截圖的小夥伴們，自從 iOS 13 開始，iPhone 內建就多了「長截圖」功能，讓你能任意將 Safari 網頁上的內容進行長截圖並且編輯，但這功能目前只支援 Safari 網頁，所以如果你想截的畫面是其他 App 的畫面，例如：通訊 App、遊戲 App 等，那麼就需要靠長截圖 App 來實現，本篇將會分別教你如何用 iPhone 內建功能來長截圖，也會推薦與介紹一款好用的 iOS 長截圖 App 給大家喔 !

第一種：使用 iPhone 內建功能進行長截圖

第一個方法之前介紹過，可以參考：iPhone 整頁截圖功能在哪？免其它 APP 內建功能就能辦到

第二種：LINE 聊天長截圖操作技巧

LINE 版本 9.5.0 正式推出一項非常實用的功能「LINE 聊天畫面長截圖」，相信大家對於這功能都不陌生，在 LINE v8.7.0 版本就已經有長截圖功能，不過需要手動到 LINE Labs 內打開才可使用，直到 9.5.0 才正式推出，不需要手動開啟就可以直接使用，至於要怎麼使用呢？此功能僅適合 iOS 版本，需要將 LINE 升級至 9.5.0 (含)以上。

LINE 對話長截圖 + 匿名功能之前也曾分享過：LINE 長截圖全新功能在 iOS 推出，內建馬賽克、匿名功能不怕敏感資料外露

第三種：使用長截圖 Tailor App

iOS 13 內建的長截圖功能其實只適用於 Safari 網頁內容，如果想開啟其他 App 來長截圖就不行，因此推薦大家下載一個，個人覺得很好用的免費長截圖軟體 Tailor App。

Tailor 下載：https://apps.apple.com/tw/app/tailor-screenshot-stitching/id926653095

Tailor 使用上非常簡單，不過嚴格來說他並不是長截圖工具，他試圖片拼接的軟體，是要自己分段手動截圖之後，開啟 Tailor 後 Allow Access 同意取用手機內的照片。

其實選哪一個 Tailor 都會自動幫你選擇最接近可以做成長截圖的照片，就如上圖剛好只有 2 張符合 Tailor 的標準。

選擇完，我們按下 「 Share 」。

在點擊 「 Save Image 」，長截圖就會自動跑到手機相簿裡面。

如果手機相簿裡面沒有符合 Tailor 的標準，就會跑出「 沒有截圖可以連結 」的英文訊息出來喔 ! 所以大家要確實把照片截圖好一點，要可以相連接在一起，上下必須有相關性的照片，以上就是幫大家整理出 iPhone 實用長截圖的三種方法，希望對大家有所幫助！