想知道你身邊的朋友為什麼能快速打出一長串的文字以及可愛符號，而你卻沒辦法嗎？就讓小編教你使用 iPhone 中的「替代文字」功能，讓你也可以輕鬆辦到！「替代文字」是 iPhone 手機中很便利的功能，不僅能讓你迅速打出信箱、地址、常用話語，連可愛的表情符號以及顏文字都能輕鬆打出，這功能其實好多多好多年，你是否遺忘了呢？還不知道替代文字是這麼如此便利的朋友，趕緊來使用看看吧！更多 iPhone 教學可參這篇：教你如何解除 App Store 200 MB 下載限制！

iPhone 替代文字功能教學

首先開啟 iPhone 手機中的設定，點選「一般」>「鍵盤」。

接著在鍵盤頁面中，點選「替代文字」，並點擊右上角的「＋」來設定文字。

若你喜歡可愛的顏文字的朋友，可以到「Donger List 免費 1000+ 情緒顏文字素材庫」複製起來放到替代文字中。

點開「＋」後，你就可以直接在「字詞」的欄位輸入你喜歡的顏文字或是表情符號，而在「輸入碼」的欄位上，可填寫你想要使用關鍵熱鍵，不過要注意這只能輸入英文字母或注音符號，輸入完整中文是不行的。





另外像是 Email、姓名、地址以及平習慣用語等常用語句，你都可以透過 iPhone 中的替代文字來設定喔！對於不想輸入長篇文字或喜愛打出可愛表情符號的朋友，可以參考以上的教學，來製作你的專屬替代文字吧！