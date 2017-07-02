一直以為 MOD 沒有什麼人在用，想說大部分家庭還是以第四台為主，不過 7/1 MOD 卻發生了頻道大幅度縮減的狀況，這時候就能發現整天都有人在抱怨，這時候才知道 MOD 用戶還真的頗多的，這次會突然縮減 50 多的頻道，主要是因為台灣互動電視(股)公司 7/1 移出所屬家庭套餐，深深影響到原本屬於家庭豪華餐、家庭超值餐與家庭優質餐的用戶，坦白說我也不清楚我原本是什麼餐，總之老婆突然抱怨她的電視不能看了！！！自從有小朋友之後，想說看電視的時間減少，就退訂了第四台，選擇每月 89 元的 MOD 感覺非常超值，沒想到在今日破滅了！難道要逼大家都買安博盒子嗎？
MOD 粉絲團訊息：影響的頻道如下：明天起，MOD上架頻道數由197個增至200個頻道，中華電信MOD自7月1日起將重新出發，除原有36個免費頻道外，其餘所有付費頻道將可單頻單選，收視訂戶可以依照自己的需求加以選擇與組合，隨心所映。
但因有部份頻道營運商未能協商完成組合頻道套餐之事，將有部分套餐頻道因而異動。此次未能完成協商的營運商主要是台灣互動電視，台互在豪華套餐內計有44個頻道，針對此一情況，中華電信特別說明，這44個頻道仍在MOD平台上，收視戶可以利用單頻單選的方式訂購。隨著豪華餐頻道數異動成為59個頻道，中華電信也協調將價格由原來的270元調整成145元，收視訂戶可以以套餐搭配單點的方式組合想要看的頻道，如果訂戶因此要轉其他套餐，中華電信將不收取解約金，並且回饋客戶看片金，訂戶如因此而退訂，中華電信也會尊重客戶的選擇。在這次的改變中，中華電信決定盡最大的努力，保障客戶權益。
中華電信MOD長期受法令限制，對頻道經營及頻道組餐均無主導權，又受限於媒體環境無法引進熱門頻道，讓MOD經營陷入困境。7月起，MOD提倡頻道依其收視貢獻度分潤，讓每一個頻道在公平合理的機制之下，得有正向發展的機會。中華電信除了繼續開放MOD平台，也會持續以公平尊重各頻道營運商的態度，協助頻道營運商擬訂合理定價，讓好的頻道上架，嘉惠更多套餐訂戶。
中華電信同時指出，該公司最重視MOD 135萬客戶的需求與權益，除了會持續傾聽客戶的聲音，也會在平台面及頻道面持續精進服務品質，以感謝客戶的支持。7月起MOD己有新的體育頻道、兒童頻道加入，配合中華電信週年慶，MOD將推出更多優惠行銷方案，讓訂戶選擇更多、看得更開心。
|頻位
|頻道
|所屬家庭套餐
|11
|華視教育文化
|豪華餐、超值餐
|19
|Boomerang
|豪華餐、超值餐
|20
|ELTV英語學習台
|豪華餐、超值餐
|21
|龍華動畫
|豪華餐、超值餐
|22
|尼克兒童頻道
|豪華餐、超值餐
|31
|SMART知識台
|豪華餐、超值餐
|33
|亞洲綜合台
|豪華餐、超值餐
|35
|亞洲旅遊台
|豪華餐、超值餐
|36
|寰宇HD綜合台
|豪華餐、超值餐
|38
|美食星球頻道
|豪華餐、超值餐
|42
|台灣戲劇台
|豪華餐、超值餐
|43
|龍華戲劇
|豪華餐、超值餐
|44
|龍華偶像
|豪華餐、超值餐
|51
|寰宇新聞台
|豪華餐、超值餐
|52
|寰宇新聞二台
|豪華餐、超值餐
|55
|華視新聞資訊台
|豪華餐、超值餐
|57
|寰宇財經台
|豪華餐、超值餐
|61
|龍華電影
|豪華餐、超值餐
|62
|龍華影劇
|豪華餐、超值餐
|64
|龍華洋片
|豪華餐、超值餐
|65
|Warner TV
|豪華餐、超值餐
|79
|龍華經典
|豪華餐、超值餐、優質餐
|85
|Wakuwaku Japan
|豪華餐、超值餐
|90
|亞洲美食頻道
|豪華餐、超值餐
|91
|天天電視台
|豪華餐、超值餐
|92
|遠富綜合台
|豪華餐、超值餐
|97
|Animax HD
|豪華餐、超值餐
|112
|Medici-Arts
|豪華餐、超值餐
|122
|寶寶世界頻道
|豪華餐、超值餐
|126
|ITV Choice
|豪華餐、超值餐
|132
|Fashion one
|豪華餐、超值餐
|135
|Food Network Asia HD
|豪華餐、超值餐
|150
|CNN International
|豪華餐、超值餐、優質餐
|153
|Channel NewsAsia
|豪華餐、超值餐
|155
|Euronews
|豪華餐、超值餐
|171
|博斯魅力網
|豪華餐、超值餐
|172
|博斯網球台
|豪華餐、超值餐
|173
|博斯無限台
|豪華餐、超值餐
|174
|博斯運動網
|豪華餐、超值餐
|175
|Golf Plus
|豪華餐、超值餐
|176
|Golf Channel
|豪華餐、超值餐
|179
|博斯足球台
|豪華餐、超值餐
|184
|博斯電玩台
|豪華餐、超值餐
|185
|SI運動畫刊頻道
|豪華餐、超值餐
|214
|DW(Deutsch)
|豪華餐、超值餐
針對這次的影響，家庭豪華餐由原本的 270 元降價為 145 元、家庭優質餐由原本的 100 元降價為 90 元、家庭超值餐由原本的 210 元降價為 80 元
結論就是，要看就個別購買就是了～無奈～訂購方式如下
△ 我老婆要看的亞洲旅遊台無法看了，從 MOD 畫面當中可以直接前往訂閱。
△ 訂閱列表會列出很多方案，譬如說入門套餐、黃金全餐都是有包含亞洲旅遊台的套餐，還有包含哪些頻道要點進去才可以看到更詳細的，如果只想要訂閱單一頻道，翻閱到下一頁來看看。
△ 看到可以訂約單個頻道的方案，每個月只要 5 元而已，坦白說並沒有太多負擔，相信大家常看的電視有 10 個頻道好了，剛好都是在這次縮減無法收看的頻道，那單獨訂閱 10 個每個月也才 50 元（我不確定是否每個頻道都是 5 元），這樣一來其實 MOD 粉絲團所說的「收視訂戶可以依照自己的需求加以選擇與組合，隨心所映」似乎也沒有錯，選擇自己要看的就好，搞不好大家習慣收看的頻道根本不超過 5 個，單獨訂閱真的會比較划算吧！
△ 點進去之後起選擇「單訂本頻道」來進行訂閱。
△ 使用條款看清楚，若已經確認看仔細了再點選「本人已詳閱，下一步」。
△ 接著輸入訂閱密碼（預設應該是 1234），這樣就可以訂閱成功囉！
中華電信客服專線：市話請撥 123，手機請撥 0800-080-123 按 3
套餐頻道表：http://mod.cht.com.tw/get-mod/set-table.php
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