7/1 MOD 頻道大幅度縮減，影響清單與處理方式

2017-07-02 01:31:09 哇哇
MOD頻道縮減

一直以為 MOD 沒有什麼人在用，想說大部分家庭還是以第四台為主，不過 7/1 MOD 卻發生了頻道大幅度縮減的狀況，這時候就能發現整天都有人在抱怨，這時候才知道 MOD 用戶還真的頗多的，這次會突然縮減 50 多的頻道，主要是因為台灣互動電視(股)公司 7/1 移出所屬家庭套餐，深深影響到原本屬於家庭豪華餐、家庭超值餐與家庭優質餐的用戶，坦白說我也不清楚我原本是什麼餐，總之老婆突然抱怨她的電視不能看了！！！自從有小朋友之後，想說看電視的時間減少，就退訂了第四台，選擇每月 89 元的 MOD 感覺非常超值，沒想到在今日破滅了！難道要逼大家都買安博盒子嗎？

MOD 粉絲團訊息：
明天起，MOD上架頻道數由197個增至200個頻道，中華電信MOD自7月1日起將重新出發，除原有36個免費頻道外，其餘所有付費頻道將可單頻單選，收視訂戶可以依照自己的需求加以選擇與組合，隨心所映。

但因有部份頻道營運商未能協商完成組合頻道套餐之事，將有部分套餐頻道因而異動。此次未能完成協商的營運商主要是台灣互動電視，台互在豪華套餐內計有44個頻道，針對此一情況，中華電信特別說明，這44個頻道仍在MOD平台上，收視戶可以利用單頻單選的方式訂購。隨著豪華餐頻道數異動成為59個頻道，中華電信也協調將價格由原來的270元調整成145元，收視訂戶可以以套餐搭配單點的方式組合想要看的頻道，如果訂戶因此要轉其他套餐，中華電信將不收取解約金，並且回饋客戶看片金，訂戶如因此而退訂，中華電信也會尊重客戶的選擇。在這次的改變中，中華電信決定盡最大的努力，保障客戶權益。

中華電信MOD長期受法令限制，對頻道經營及頻道組餐均無主導權，又受限於媒體環境無法引進熱門頻道，讓MOD經營陷入困境。7月起，MOD提倡頻道依其收視貢獻度分潤，讓每一個頻道在公平合理的機制之下，得有正向發展的機會。中華電信除了繼續開放MOD平台，也會持續以公平尊重各頻道營運商的態度，協助頻道營運商擬訂合理定價，讓好的頻道上架，嘉惠更多套餐訂戶。

中華電信同時指出，該公司最重視MOD 135萬客戶的需求與權益，除了會持續傾聽客戶的聲音，也會在平台面及頻道面持續精進服務品質，以感謝客戶的支持。7月起MOD己有新的體育頻道、兒童頻道加入，配合中華電信週年慶，MOD將推出更多優惠行銷方案，讓訂戶選擇更多、看得更開心。

影響的頻道如下：

頻位 頻道 所屬家庭套餐
11 華視教育文化 豪華餐、超值餐
19 Boomerang 豪華餐、超值餐
20 ELTV英語學習台 豪華餐、超值餐
21 龍華動畫 豪華餐、超值餐
22 尼克兒童頻道 豪華餐、超值餐
31 SMART知識台 豪華餐、超值餐
33 亞洲綜合台 豪華餐、超值餐
35 亞洲旅遊台 豪華餐、超值餐
36 寰宇HD綜合台 豪華餐、超值餐
38 美食星球頻道 豪華餐、超值餐
42 台灣戲劇台 豪華餐、超值餐
43 龍華戲劇 豪華餐、超值餐
44 龍華偶像 豪華餐、超值餐
51 寰宇新聞台 豪華餐、超值餐
52 寰宇新聞二台 豪華餐、超值餐
55 華視新聞資訊台 豪華餐、超值餐
57 寰宇財經台 豪華餐、超值餐
61 龍華電影 豪華餐、超值餐
62 龍華影劇 豪華餐、超值餐
64 龍華洋片 豪華餐、超值餐
65 Warner TV 豪華餐、超值餐
79 龍華經典 豪華餐、超值餐、優質餐
85 Wakuwaku Japan 豪華餐、超值餐
90 亞洲美食頻道 豪華餐、超值餐
91 天天電視台 豪華餐、超值餐
92 遠富綜合台 豪華餐、超值餐
97 Animax HD 豪華餐、超值餐
112 Medici-Arts 豪華餐、超值餐
122 寶寶世界頻道 豪華餐、超值餐
126 ITV Choice 豪華餐、超值餐
132 Fashion one 豪華餐、超值餐
135 Food Network Asia HD 豪華餐、超值餐
150 CNN International 豪華餐、超值餐、優質餐
153 Channel NewsAsia 豪華餐、超值餐
155 Euronews 豪華餐、超值餐
171 博斯魅力網 豪華餐、超值餐
172 博斯網球台 豪華餐、超值餐
173 博斯無限台 豪華餐、超值餐
174 博斯運動網 豪華餐、超值餐
175 Golf Plus 豪華餐、超值餐
176 Golf Channel 豪華餐、超值餐
179 博斯足球台 豪華餐、超值餐
184 博斯電玩台 豪華餐、超值餐
185 SI運動畫刊頻道 豪華餐、超值餐
214 DW(Deutsch) 豪華餐、超值餐

針對這次的影響，家庭豪華餐由原本的 270 元降價為 145 元、家庭優質餐由原本的 100 元降價為 90 元、家庭超值餐由原本的 210 元降價為 80 元

結論就是，要看就個別購買就是了～無奈～訂購方式如下

MOD頻道縮減

△ 我老婆要看的亞洲旅遊台無法看了，從 MOD 畫面當中可以直接前往訂閱。

MOD頻道縮減

△ 訂閱列表會列出很多方案，譬如說入門套餐、黃金全餐都是有包含亞洲旅遊台的套餐，還有包含哪些頻道要點進去才可以看到更詳細的，如果只想要訂閱單一頻道，翻閱到下一頁來看看。

MOD頻道縮減

△ 看到可以訂約單個頻道的方案，每個月只要 5 元而已，坦白說並沒有太多負擔，相信大家常看的電視有 10 個頻道好了，剛好都是在這次縮減無法收看的頻道，那單獨訂閱 10 個每個月也才 50 元（我不確定是否每個頻道都是 5 元），這樣一來其實 MOD 粉絲團所說的「收視訂戶可以依照自己的需求加以選擇與組合，隨心所映」似乎也沒有錯，選擇自己要看的就好，搞不好大家習慣收看的頻道根本不超過 5 個，單獨訂閱真的會比較划算吧！

MOD頻道縮減

△ 點進去之後起選擇「單訂本頻道」來進行訂閱。

MOD頻道縮減

△ 使用條款看清楚，若已經確認看仔細了再點選「本人已詳閱，下一步」。

MOD頻道縮減

△ 接著輸入訂閱密碼（預設應該是 1234），這樣就可以訂閱成功囉！

中華電信客服專線：市話請撥 123，手機請撥 0800-080-123 按 3
套餐頻道表：http://mod.cht.com.tw/get-mod/set-table.php

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