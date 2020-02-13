上班族、學生在外租屋沒有申請第四台或電視怎麼辦？今天要跟大家分享 itver 線上觀看第四台的平台，它將市面上的新聞台、無線台、卡通台、電影台、娛樂台等做了分類，來源主要以 YouTube 為主，如果你有觀看電視的需求，把這個網頁存下來，用瀏覽器就能夠隨開隨看囉。你也可以參考：線上看電視 100% 合法來源，免安裝 App 戲劇 / 綜藝 / 新聞 / 財經節目免費看

進入 itver 首頁之後，就可以看到許多電視頻道分類，建議大家瀏覽器不要使用 Chrome 瀏覽器，因為 Chrome 全面禁止 Flash，建議可以使用 Firefox 或 IE 瀏覽器進行觀看。

找到自己有興趣的頻道點進去後，就可以看到節目名稱、頻道、節目表及介紹。itver 節目頻道有多個來源，當其中一個無法觀看時，可以點擊其它來源作觀賞。

小編實測之後，發現除了 YouTube 來源較穩定外，不知名來源除了有版權問題外，訊號也相對不穩定，因此介意的人請不要使用，可以試試其它的合法第四台線上看來源喔！不過，有需求的朋友，還是可以將它存到我的最愛，想看的時候就能隨時點開看。

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