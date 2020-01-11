2020 / 01 / 11 台灣第 15 屆總統大選，我想開票時大家一定急於轉台看不同新聞媒體的開票數據，本站替大家整合了中選會開票直播線上看、中天開票直播線上看、民視開票直播線上看 、TVBS 開票直播線上看、三立開票直播線上看與台視開票直播線上看，大家在不同視窗切換也很麻煩，這時候請使用 ViewSync 的整合服務，他可以合併多個 YouTube 連結在一起，讓你同時關心多個新聞頻道的即時開票結果，到底哪家偷跑、哪家灌水都可以很清楚，這裡也替大家整理好了一個連結，不妨先從這裡去看看：http://bit.ly/2TgwObh

觀看小技巧

：同時收看時聲音會同時播放，會造成收聽上的困擾，可以善用影片中的靜音功能，將不想聽到的平到聲音靜音，只保留主要追蹤的頻道的聲音唷！

YouTube 開房間和朋友一起看開票請參考：【密技】ShareTube 建立 YouTube 影片聊天室，看片不再寂寞！好友一起看片聊是非

ViewSync 我要一次看十個！！！同時觀看兩部以上 YouTube 影片和直播節目

每天要追劇還有綜藝節目和直播頻道想看，時間不夠用怎麼辦？艾倫推薦 ViewSync 完成簡單的設定後，可同時觀看兩部以上的 YouTube 影片和直播節目，你也想節省時間同一個時間看多個節目的話，這篇教學一定不能錯過唷！重點不需要很麻煩的切換螢幕視窗，艾倫測試過同時播六個 YouTube 影片也不是問題！只是眼睛會很忙碌就是了。

▽ ViewSync 設定非常簡單，首先從 YouYube 複製影片網址就可以，複製完成回到 ViewSync 網站只需要完成三步驟就可以同時觀賞多部影片了。

複製好網址，回到 ViewSync 第一步：Add Video，按下+鍵。

▽ 把 YouTube 影片網址貼在灰色框內就可以，艾倫是放入六部，所以第一步 Add Video 的動作就要操作六次，分別把六部 YouTube 影片網址加入 ViewSync。

▽ 六部 YouTube 網址都加入後，按下 第二步：Test Audio，這時我們先不用任何動作，ViewSync 會自動一部一部播放測試。

▽ 測試的時後，影片下方會顯示 Playing audio 字樣，全部都跑完時就表示都能播放。

▽ 按下第三步：ViewStnc! 最下方會顯示一串網址，只需要複製這一串網址，在瀏覽器上開啟新的分頁貼上這串網址就可以。

▽ 這就是艾倫同時看六部 YouTube影片的畫面，這樣有種錯覺好像在看監視器畫面一樣，六部影片的播放速度和聲音都可以分開調整，一部影片看膩了，可以看第二部、第三部、第四部...，輪流看也較不會膩。

YouTube 已經是人人看影片、聽歌的好夥伴，上至80歲阿公阿嬤，下至3歲小孩都會使用 YouTube 看影片和直播節目，ViewSync 提供一次可看兩部以上影片的功能真的是太棒了，有限的時間用點小技巧同時可以追很多部劇。

ViewSync 網站：https://viewsync.net/