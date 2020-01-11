ViewSync 關心選情不轉台，我要一次看多個 YouTube 新聞直播頻道

2020 / 01 / 11 台灣第 15 屆總統大選，我想開票時大家一定急於轉台看不同新聞媒體的開票數據，本站替大家整合了中選會開票直播線上看中天開票直播線上看民視開票直播線上看 TVBS 開票直播線上看三立開票直播線上看台視開票直播線上看，大家在不同視窗切換也很麻煩，這時候請使用 ViewSync 的整合服務，他可以合併多個 YouTube 連結在一起，讓你同時關心多個新聞頻道的即時開票結果，到底哪家偷跑、哪家灌水都可以很清楚，這裡也替大家整理好了一個連結，不妨先從這裡去看看http://bit.ly/2TgwObh


觀看小技巧：同時收看時聲音會同時播放，會造成收聽上的困擾，可以善用影片中的靜音功能，將不想聽到的平到聲音靜音，只保留主要追蹤的頻道的聲音唷！

YouTube 開房間和朋友一起看開票請參考：【密技】ShareTube 建立 YouTube 影片聊天室，看片不再寂寞！好友一起看片聊是非

ViewSync 我要一次看十個！！！同時觀看兩部以上 YouTube 影片和直播節目

ViewSync Multiple YouTube Viewer

每天要追劇還有綜藝節目和直播頻道想看，時間不夠用怎麼辦？艾倫推薦 ViewSync 完成簡單的設定後，可同時觀看兩部以上的 YouTube 影片和直播節目，你也想節省時間同一個時間看多個節目的話，這篇教學一定不能錯過唷！重點不需要很麻煩的切換螢幕視窗，艾倫測試過同時播六個 YouTube 影片也不是問題！只是眼睛會很忙碌就是了。

ViewSync 網站：https://viewsync.net/

▽ ViewSync 設定非常簡單，首先從 YouYube 複製影片網址就可以，複製完成回到 ViewSync 網站只需要完成三步驟就可以同時觀賞多部影片了。

複製好網址，回到 ViewSync 第一步：Add Video，按下+鍵。

ViewSync

▽ 把 YouTube 影片網址貼在灰色框內就可以，艾倫是放入六部，所以第一步 Add Video 的動作就要操作六次，分別把六部 YouTube 影片網址加入 ViewSync。

ViewSync01

▽ 六部 YouTube 網址都加入後，按下 第二步：Test Audio，這時我們先不用任何動作，ViewSync 會自動一部一部播放測試。

ViewSync02

▽ 測試的時後，影片下方會顯示 Playing audio 字樣，全部都跑完時就表示都能播放。

ViewSync03

▽ 按下第三步：ViewStnc! 最下方會顯示一串網址，只需要複製這一串網址，在瀏覽器上開啟新的分頁貼上這串網址就可以。

ViewSync04

▽ 這就是艾倫同時看六部 YouTube影片的畫面，這樣有種錯覺好像在看監視器畫面一樣，六部影片的播放速度和聲音都可以分開調整，一部影片看膩了，可以看第二部、第三部、第四部...，輪流看也較不會膩。

ViewSync05

YouTube 已經是人人看影片、聽歌的好夥伴，上至80歲阿公阿嬤，下至3歲小孩都會使用 YouTube 看影片和直播節目，ViewSync 提供一次可看兩部以上影片的功能真的是太棒了，有限的時間用點小技巧同時可以追很多部劇。

ViewSync 網站：https://viewsync.net/

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