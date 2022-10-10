想找一個可以製作出好看的背景圖工具嗎？那就趕緊上這款 Super designer 超級線上背景製造機來創作吧！Super designer 是一款免費線上背景製作網，網站共有提供 3D、幾何圖形、形狀、CSS、漸層等 9 款設計背景工具，所有工具都能讓你自由發揮創作，製作完成後，便可讓你選擇下載 PNG、JPG、SVG 圖檔格式，而在 CSS 背景中還有代碼讓你直接複製做使用喔！更多不錯的背景產生器，請參考這篇：Cool Backgrounds 線上背景產生器！

Super designer 網站使用介紹

進到 Super designer 網站後，請點選「Start Creating」進入網站背景產生工具列表。

在工具列表中上方會有篩選器可使用，目前共有 9 款背景設計工具可讓你創作。

小編就拿「Pattern generator」做範例，在「Pattern generator」工具中，我們可以自訂不同形狀的幾何圖形、背景顏色、圖形顏色、間距、大小等功能。

製作完成後，我們便可點選右上角的「Export」，來選擇 SVG、PNG、JPG 三種圖檔格式做儲存。

在「CSS backgrounds」中，共有超過 100 種圖案樣式給您做選擇，製作完成後，便可點選「Copy CSS」直接複製 CSS 代碼做使用。

而在「Background generator」中，則可以讓你藉由比例、顏色、類型來製作出你要的美麗漸層背景。





另外，若你想要找網站配色靈感的話，還有「Shades generator」與「Color generator」這兩個工具可幫你一把，都可直接複製色碼使用超方便！對製作背景有興趣的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Super designer 網站開始創作吧！

Super designer：https://superdesigner.co/