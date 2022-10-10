Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

想找一個可以製作出好看的背景圖工具嗎？那就趕緊上這款 Super designer 超級線上背景製造機來創作吧！Super designer 是一款免費線上背景製作網，網站共有提供 3D、幾何圖形、形狀、CSS、漸層等 9 款設計背景工具，所有工具都能讓你自由發揮創作，製作完成後，便可讓你選擇下載 PNG、JPG、SVG 圖檔格式，而在 CSS 背景中還有代碼讓你直接複製做使用喔！更多不錯的背景產生器，請參考這篇：Cool Backgrounds 線上背景產生器！

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

Super designer 網站使用介紹

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

進到 Super designer 網站後，請點選「Start Creating」進入網站背景產生工具列表。

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

在工具列表中上方會有篩選器可使用，目前共有 9 款背景設計工具可讓你創作。

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

小編就拿「Pattern generator」做範例，在「Pattern generator」工具中，我們可以自訂不同形狀的幾何圖形、背景顏色、圖形顏色、間距、大小等功能。

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

製作完成後，我們便可點選右上角的「Export」，來選擇 SVG、PNG、JPG 三種圖檔格式做儲存。

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

在「CSS backgrounds」中，共有超過 100 種圖案樣式給您做選擇，製作完成後，便可點選「Copy CSS」直接複製 CSS 代碼做使用。

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

而在「Background generator」中，則可以讓你藉由比例、顏色、類型來製作出你要的美麗漸層背景。

Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！
Super designer 線上超級背景創作機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！

另外，若你想要找網站配色靈感的話，還有「Shades generator」與「Color generator」這兩個工具可幫你一把，都可直接複製色碼使用超方便！對製作背景有興趣的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Super designer 網站開始創作吧！

Super designer：https://superdesigner.co/

Super designer 超級線上背景製造機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！ 相關文章

訪客留言

Super designer 超級線上背景製造機，共有 3D、漸層、CSS 等 9 種背景工具讓你設計！ 參考資料

TCDraftPost 1 | Po3C
TCDraftPost 1. iptables的參數設定. 首頁 · 輕鬆。簡單。人生 · Linux學習 · 2008-05-10 21:32:39 · 哇哇. 有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得算是寫不錯了， ...
Figen 30秒完成文章標題、簡報封面背景圖的免費幾何圖產生器
2021年8月9日 — 接著設定文字的顏色與位置，一張封面文字結合背景圖就產生囉！ 做簡報、發佈網頁文章、上傳文案貼文，有 ...
漸層背景產生器Gradient Background使用教學 - BFA簡報
2018年8月2日 — 現在一些新的網路服務都蠻喜歡使用漸層顏色作為背景，一來讓背景不那麼單調，再者是CSS3 之後加入 linear-gradient 參數表示漸變色背景圖，除了顏色外 ...
Super designer 背景產生器，圖案瓷磚、漸層、3D 等多種背景類型 ...
「Super designer」是一個線上免費的背景產生器，目前已推出了多種不同的背景類型，包含 3D、圖案瓷磚、形狀、斑點、漸層等，每一種背景都開放讓使用者自訂，可以自由的搭配顏色、圖形、角度、透明度、色階等，依不同的背景類型，可自訂的項目也會有所差異。 只需要輕鬆點擊幾下就能創造出 ...
【重灌狂人】 | Facebook
「Super designer」是一個線上免費的背景產生器，目前已推出了多種不同的背景類型，包含3D、圖案瓷磚、形狀、斑點、漸層等，每一種背景都開放讓使用者自訂，可以自由的 ...
免費下載Photoshop 筆刷、材質、圖樣10大素材網站 - 電腦玩物
2015年8月1日 — 或者你想了解更多線上的免費設計軟體、設計相關的其他工具，那麼則歡迎 ... 自然天空風景等等，讓你應用在自己的創作中，在其他繪圖軟體、3D繪圖軟體 ...
自製wallpaper app2022-精選房地產資訊在InstagramMobile01 ...
2022年6月22日 — 自製桌布app,#圖#APP 自己的桌布自己做- 女孩板| Dcard ,2017年6月2日— 來跟大家分享一個剛發現的app，叫做「patternator 圖案生成器背景與壁紙」超好 ...
TCDraftPost 1 | 綠色工廠
2008年5月10日 — TCDraftPost 1 · : BOOLEAN 對于主机來說默認為False，對于用作路由器時默認值為True 接收帶有SRR選項的數据報。 · all/ 和interface}/ 下兩者同時為True方 ...
免費設計資源筆記@李介介- Google Drive
[設計] NOISE ＆ GRADIENT 漸層背景產生器@自動配色高品質 ...
NOISE ＆ GRADIENT 線上漸層背景產生器只需要設定5 組顏色代碼，自動配色讓設計新手也能製作出高品質背景圖片，或是用隨機配色模式創作出獨一無二的色彩搭配。