設計師最講求的就是色彩配置，但當你今天突然沒有靈感時怎麼辦？那麼就讓這款 Adobe Color 線上調色盤工具，來解救設計師及美編們的煩惱吧！Adobe Color 是一個免費線上配色參考網站，直接在網站上輸入你要找的關鍵字（中/英都行），網站就會幫你快速找出相關的配色組合給你參考，讓你在沒有靈感時，給你靈光一閃想出最適合的顏色搭配，工作上有配色需求的朋友趕緊收下吧！更多不錯的配色網，可參考這篇：Picalette 超方便的配色建議網站！

Adobe Color 使用介紹

進到 Adobe Color 網站後，點選上方的「探索」，就能在上方的搜尋欄位中輸入你要找的主題關鍵字，來尋找相關的配色組合。

輸入完畢後，網站就會快速幫你找出許多相關的配色，有單純的顏色組合，也有從照片或海報設計中的顏色搭配。

點選右上角的「檢視」，可以讓你篩選色彩主題、創意專案以及 Stock 相片配色來源。

找到喜歡的配色組合後，便可將滑鼠移到上方，點選「下載為 JPEG」到桌面。

不過要下載之前，必須先進行網站註冊，才可以下載你要的配色組合。

下載好的 JPEG 檔會像上圖這樣，包括有顏色色塊及色碼，直接使用即可！當你在工作上遇到配色困難時，趕緊開啟 Adobe Color 線上調色盤網站找尋你要的配色靈感吧！

Adobe Color：https://color.adobe.com/zh/explore