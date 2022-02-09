Alwane 線上提取網站顏色工具，讓你網頁配色變得更加簡單！

製作網站設計的你，當你看到某個網站配色很不錯時，是否想將該網站的配色當作參考呢？那麼就讓 Alwane 線上提取網站顏色工具幫你把顏色找出來吧！Alwane 是一款能夠提取任何網站顏色的免費工具，可透過貼上網址或 CSS 代碼，Alwane 就能快速顯示該網站及 CSS 的所有配色，你也可以在網站中切換 CSS 或 SASS 代碼，並將配色組合保存下來，想直接複製 HEX 色碼來使用也是可以的喔！更多網頁配色工具，可參考這篇：Cheeky Palettes 網頁配色工具！

Alwane 網站使用介紹

Alwane 線上提取網站顏色工具，讓你網頁配色變得更加簡單！

進到 Alwane 網站後，可以直接在左上角紅色框框的位置輸入網址、CSS、HEX 代碼，再按下「extract colors」按鈕，就能在右側看到從中提取出的所有顏色。

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若繼續往下滑，我們還可以看到更多不同色系所使用到的各種顏色，每個顏色都有提供 HEX 色碼讓你直接複製做使用。

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你也可以將滑鼠移到顏色上方，點擊「x」移除顏色。

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若整個色系你都不喜歡的話，可點開右上角的「…」，並點選「Delete」將整個色系刪除。

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若你想要保存完整的 CSS 或 SASS 代碼，可點選網頁最上的「Code」後，便可在左側「Color Palette Code」中選擇 CSS 或 SASS 代碼，再點擊右側「copy」按鈕就能將你選的代碼複製下來囉！對於從事網頁設計的朋友，趕緊收下這款不錯的配色靈感小幫手吧！

Alwane：https://alwane.io/

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