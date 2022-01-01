Cheeky Palettes 網頁設計師必備線上調色盤，讓你配色靈感源源不斷！

色彩搭配對網頁設計師而言，是一個非常重要的技能，但如果突然沒有靈感想出要怎麼配色怎麼辦？那就透過這款 Cheeky Palettes 線上調色盤工具來解決吧！Cheeky Palettes 是一個免費的網頁配色預覽工具，只要選擇你想要的顏色或輸入你喜歡的色票碼，網站就會自動將顏色套用在預覽的網頁項目中，若不喜歡還能自行調整，這對網頁設計師來說真的非常實用，有需要的朋友趕緊收下吧！更多好用的配色工具，可參考這篇：Picalette 配色建議網！

Cheeky Palettes 使用介紹

Cheeky Palettes 網頁設計師必備線上調色盤，讓你配色靈感源源不斷！

當我們進到 Cheeky Palettes 網站時，可以直接透過左側「Primary Colour」以及「Secondary Colour」兩個選項，來輸入你喜歡的色票碼，若是點選右邊的「色票」圖示展開選色器選擇你要的顏色。

Cheeky Palettes 網頁設計師必備線上調色盤，讓你配色靈感源源不斷！

選好你要的顏色後，按下「Create theme」就能將顏色套用到右邊的預覽網頁中。

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在右側的預覽畫面的右上角會有個開關，可讓你切換白天與夜晚模式，好讓你對配色有不同的想法。

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我們往下滑，可以看到其他的配色功能，只要將滑鼠移動到顏色上，就能立即看到它所使用的顏色色碼，若不喜歡當前的顏色，直接在左側找到相對應的顏色座號，點擊右邊的「色票」圖示開啟選色器，選擇你要的顏色即可。

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若你真的沒有什麼想法的話，可滑到最上方切換到「Get inspired」，這裡共提供了八款顏色搭配，點選「眼睛」符號，就能在右側預覽網頁中看到配色效果囉！若你是從事網頁設計的朋友，當你遇到配色困難時，趕緊透過 Cheeky Palettes 網站找出你要的配色靈感吧！

Cheeky Palettes：https://cheekypalettes.com/

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