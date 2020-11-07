ColorClaim 提供 120 種絕佳配色網站，身為設計人的你千萬別錯過！

身為設計師的你是否常常為了配色而感到頭痛呢？是否想找個配色網救救自己呢？這款擁有 120 種絕佳配色網站「ColorClaim」，是由德國 Tobias van Schneider 著名設計師所創，他將自己所有喜歡的顏色組合放到網站中，ColorClaim 網站功能很簡單，網站中共有 120 張色卡，每張色卡中是由一種主色搭配另一個強調色所組成，這位德國設計師表示，自己通常只會單純瀏覽該網站，然後將色卡圖片複製到 Photoshop、Illustrator 或 Sketch 等繪圖軟體中，然後從中吸取顏色來當配色使用。每當你感到靈感枯竭時，不妨就到 ColorClaim 中尋找靈感吧！想知道更多配色網站嗎？可以參考這篇：設計師的救星 Color Palette Generator 免費線上調色盤顏色隨你搭配

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在 ColorClaim 美麗的首頁中，輕輕往下滑，可以看到除了有眾多色卡之外，如果你想將網站中所有色卡全部打包的話，可以直接點擊「SKETCH PALETTE」讓你一鍵打包完畢。

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接著再慢慢往下拉到底，就能看到 ColorClaim 網站中所有的色卡囉！每一張色卡都是已一個主色與搭配一個強調色所組成，看到喜歡的配色，就可直接在色卡上點擊滑鼠右鍵複製或另存圖檔到繪圖軟體中做使用。

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目前網站中一共有 120 種配色卡，當你在配色上遇到難題時，不妨到 ColorClaim 配色網站中尋找靈感吧！

ColorClaim 配色網站：https://vanschneider.com/colors

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