Colors UI 超過 1000 多個調色盤線上工具，一鍵就可複製色碼做使用！

工作上常常為了配色而感到頭痛嗎？那麼就讓這款 Colors UI 線上調色盤工具給你點靈感吧！Colors UI 是一個擁有超過 1000 多個調色盤的配色網站，每個調色盤都是由 5 種顏色搭配而成，只要將滑鼠移動到色塊上就會顯示色碼，再點擊一下就能立即複製，另外，網站還會以你選擇的顏色給出 18 個由淺到深的相似顏色，真的非常方便，需要配色靈感的朋友趕緊收下吧！更多不錯的線上配色網，可參考這篇：Picalette 方便的線上配色建議網站，沒靈感時就靠它！

Colors UI 網站使用介紹

Colors UI 超過 1000 多個調色盤線上工具，一鍵就可複製色碼做使用！

進到 Colors UI 首頁後，便可看到受歡迎的調色盤配色組合，左下角是愛心數字越多代表越受歡迎，點選右下角三個圈圈則可選擇色彩頁面或將調色盤顏色匯出。

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若你想你喜歡的顏色色碼，可直接將滑鼠游標移到色塊上便會顯示，在點擊一下便能直接複製做使用。

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若你想將色盤顏色匯出的話，點選右下角的「三個圈圈」＞「View Palette」＞「Export」。

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接著你就能從 HTML、CSS、SCSS、HEX、RGB 五個檔案中，選擇你要下載的檔案或格式。

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若你點選「View Shades」便可看到 18 個由淺到深的相似顏色。

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選擇你要的顏色後，便可將滑鼠游標移到上方，點選「Copy HEXA」便可將該顏色的色碼複製做使用喔！對於經常在工作上遇到配色困難的朋友，不妨點擊下方連結前往 Colors UI 網站找尋你要的配色靈感吧！

Colors UI：https://colorsui.com/

Colors UI 設計師最愛的線上配色工具，超過 1000 個調色盤任你挑！ 相關文章

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