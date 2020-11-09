對從事設計工作的人，顏色的配置真的非常重要，若你真的一點配色靈感都沒有時，不妨到 Album Colors 音樂專輯配色網中，參考別人設計好的音樂專輯封面，來激發自己的配色構想。Album Colors 總共收錄超過上百張以上的專輯封面，且每張專輯都配有 5 個主要色調，讓你點擊一下便可免費複製色碼做使用，這些專輯都是有一定水準的，用來當配色參考是再好不過了！另外，網站中的專輯都有搭配 Spotify 連結，能播放專輯歌曲一小片段，讓你聽了之後更有靈感也說不定喔！想知道更多好用的配色網站嗎？可以參考這篇：Coolors 線上免費配色產生器，設計師最佳的即刻救援！

當你進到 Album Colors 音樂專輯配色網後，網站便會跑出隨機一張專輯封面給你參考，你可在頁面上看到專輯名稱、歌手、 Spotify 以及 5 個專輯主要配色，若想看其它張專輯封面你可點擊專輯下方的「Get Another」變更成其它音樂專輯。

若你想試聽一下專輯中的歌曲，可點擊上方的 Spotify 音樂連結進行試聽，若要聽完整版，就必須進到 Spotify 網站了。

接著在每張專輯下方都有 5 種配色，直接點選色塊下方的小圖示就能直接複製顏色色碼做使用。

複製成功就會跟上圖一樣出現「Copied」的字樣。

接下來若你想一次查看全部的專輯封面，可點擊右上角的選單，便可開啟所有專輯列表讓你查看所有專輯封面囉！

在所有專輯列表中，往下滑就能慢慢欣賞所有的音樂專輯封面，若你想找特定相關的顏色，可點選頁面左上角的 11 種顏色，讓網站迅速挑選你要的顏色。

像小編就選取粉色，網站就自動幫你篩選出有關粉色系的顏色音樂專輯出來給你參考，還挺方便的。在工作上如遇到配色困難的設計朋友們，不妨到 Album Colors 音樂專輯配色網中，能讓你一邊聽著專輯歌曲一邊找尋你的配色構想吧！

Album Colors：https://www.eggradients.com/random-color-palette-generator