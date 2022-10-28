製作網站設計的你，是否希望有一個隨時參考網站顏色配置的工具呢？那麼這款 Happy Hues 網站配色工具你一定會喜歡！Happy Hues 是一個免費的網站配色建議工具，共有提供 17 組超好看的配色組合讓你做參考，只要點選其中一組就能在右邊預覽套用效果，下方還有配色色碼讓你直接點及複製做使用，這對網頁設計師來說真的超方便，有需要的朋友趕緊收下吧！更多不錯的配色工具，可參考這篇：Cheeky Palettes 網頁設計師必備線上調色盤！

Happy Hues 網站使用說明

進到 Happy Hues 網站後，便可直接從左側的 17 組網站配色，點選一個你認為好看的，便可在右側預覽該配色的效果。

若左側的網站配組合會影響你判斷，可以點選右上角的「Toggle palettes」來隱藏。

往下滑便可到配色範例用色色碼，共有 2 組 5 個區塊，每組區塊中都有提供該區塊的配色色碼，點擊就能直接複製色碼做使用，非常方便。

繼續往下滑的話，還能學習顏色術語以及有關色彩心理學等內容喔！對於從事網頁設計的朋友，若你遇到配色困難時，不妨透過 Happy Hues 網站找回你的配色靈感吧！

Happy Hues：https://www.happyhues.co/